Викидаєш недоїдки – плати за утилізацію: чим дивує життя в Південній Кореї

Південна Корея – країна, яка подарувала світу хіт Gangnam Style, надійні автомобілі та величезну кількість роботів. Саме туди в 2008 році поїхав вчитися, а згодом і залишився жити, наш земляк Володимир.

Республіка Корея – одна з небагатьох країн, яка у війні з непотребом залишається переможцем.

Не сміти – це свята заповідь для більшості корейців, і порушувати її не заведено.

Жителі країни викидають сміття лише в смітник і обов’язково все сортують. Корейська система сортування вважається однією з найдосконаліших у світі.

І якщо картоном окремо від пластику нас не здивуєш, то зливання олії в спеціальну посудину після приготування їжі – дивина.

– Є спеціальна зелена бочка, куди виливають олію після приготування їжі, також ремішки для пластику, металу. А ще контейнери для коробок, пінопласту, одежі, батарейок, – розповів герой сюжету.

Жителі Кореї сортуюсь сміття вдома, тож у їхніх квартирах стільки само спеціальних відерець, скільки баків на вулицях.

– До речі, залишки їжі в Кореї просто так викидати не можна. Треба або окремо купувати органічний пакет для відходів, або платити за те, щоб спеціальний автомат утилізував їх. Для цього потрібна картка, яку треба регулярно поповнювати, – зазначив Володимир.

За викидання габаритного непотребу, наприклад старого дивану, треба платити окремо. Точніше, купити дозвіл на його вивезення.

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Вартість залежить від розміру та матеріалу предмету, який підлягає утилізації. Цей дозвіл можна купити як в інтернеті, так і в центрі громади, або в охорони ЖК.

– Меблі, техніка, нестандартні речі – це все треба вивозити та виносити у спеціальні дні, – додав українець.

Плата за вивезення всього іншого сміття входить у щомісячну квитанцію за обслуговування території. А якщо людина неуважно розсортувала сміття, то на неї накладуть штраф до $1 000.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про заробітки в Чехії та скільки треба заробляти, щоб там винаймати квартиру.

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