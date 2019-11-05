Держава допоможе купити авто: як у Кореї живуть українці

Забрудненість повітря – одна з нагальних проблем усього світу. Республіка Корея, щоб її вирішити, вживає різних заходів. Наприклад, намагається скоротити кількість шкідливих автомобілів.

– Зараз у Кореї є проблема з повітрям. Тому уряд почав більше пропагувати електричні або гібридні автомобілі, – розповів українець Володимир.

Зараз у Республіці Корея почало більше з’являтися громадського транспорту, який живиться електроенергією або воднем. А ще в планах країни повернути трамваї, від яких відмовилися багато років тому.

– Зараз є програма заміни автобусів на електричні. Є кілька маршрутів, де вони вже використовуються, – додав емігрант.

Корейський уряд заохочує пересідати на менш шкідливі авто й звичайних водіїв. Це відбувається шляхом компенсації частини грошей від вартості машини.

Загальна державна субсидія може складати до $9000. Також є субсидії місцеві. Тобто, якщо людина купує автомобіль, то вона отримує ці $9000, і ще додається місцева субсидія близько 5-6 тисяч доларів.

Власників електрокарів заохочують й іншим методом. Наприклад, з них беруть менше грошей за проїзд на платних дорогах.

– Якщо людина має електричний автомобіль, вона платить 50% від вартості проїзду по швидкісних трасах. Також є спеціальні паркувальні місця, які призначені лише для електричних автомобілів, – поділився Володимир.

Свідомість – це одна з найголовніших принад Південної Кореї.

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Поки люди всього світу накопичують гроші на дорогі та менш шкідливі для екології електрокари, у цій країні роблять усе, аби вони були всім доступні.

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