Співала і плакала: як пройшов концерт Лари Фабіан у Києві

19 і 20 жовтня у Палаці України відбулося два концерти Лари Фабіан. Незрівнянна канадська співачка представила новий альбом Papillon, а також відзначила ювілей — 30 років на сцені.

У напівтемний зал напустили солодкий дим, на сцені мінімум декорацій і п’єдестал для акомпанементу.

Із мінімальним запізненням у 15 хвилин під одну із композицій співачки гасне світло, і першим на сцені Палацу з’являється піаніст.

На сцені, окрім піаніно, одна декорація — завіса із маленьких білих ниточок, сконструйована півколом — ми розуміємо, що це екран, коли вмикається добірка фотографій із дитинства до нинішнього часу.

Піаніст починає грати знайому всій публіці пісню з одного із перших альбомів співачки — Adagio. У цей момент виходить сама Лара — елегантна і справжня — босоніж, у атласній жилетці і чорних штанах.

Ближче до середини першої композиції з’являються три бек-вокалістки.

Лара кілька разів привіталася різними мовами з Києвом.

Концерт поділили на чотири етапи, які ілюстрували життєвий шлях і творчість: Passion, Ascension, Transformation, Emancipation.

Під час концерту співачка більшість пісень починала з монологу, розказувала про родину. На екрані показували кадри, де Лара співає з батьком. Прості рухи, діалог із залом, багато посмішок — все це робило атмосферу концерту особливою.

Багато пісень Фабіан починала співати акапелло, а потім уже підключалися піаніст та бек-вокалістки.

Уміло чергувалися композиції з нового альбому Papillon та відомі хіти, трансформувався і піаніст — у діджея.

Із найочікуваніших пісень глядачі почули Je suis malade. Автори — Серж Лама і Аліса Дона, а виконувала її співачка Даліда і сам Лама.

У 1995 році Je suis malade вперше на французькій сцені переспівала Лара Фабіан, і так розчулила всіх, що сам автор неодноразово зізнавався, що не чув більш емоційного виконання.

Під час 20-хвилинного антракту Лара переодяглася в білу атласну майку і білий жилет-фрак із срібною вишивкою.

Кульмінацією концерту стала пісня J’y Crois Encore, під час виконання якої спочатку плакав зал, а потім — і сама співачка.

Вона не змогла від емоцій продовжувати пісню, і зі сльозами на очах сказала: “Я не знаю, що зі мною”.

Щоб підтримати артистку, заплакані слухачі ввімкнули ліхтарики і пустили хвилю підтримки.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lara Fabian (@larafabianofficial) 19 Сен 2019 в 3:22 PDT

Одразу після цього Фабіан виконала ще одну свою відому пісню — Immortelle, що в перекладі означає Безсмертна. Це лірика Лари про душу, яка живе вічно. Композиція має особистий характер, адже в житті зірки були складні часи, якими вона ділиться через свої пісні. Автором слів є сама Лара Фабіан, а музику написав Рік Аллісон.

Ще з відомих пісень під час концерту звучали Tu es Mon Autre і I Will Love Again — це головний хіт Фабіан в Америці, який потрапив до топ-35 чарту Billboard Hot 100 і очолив танцювальний хіт-парад Billboard.

До речі, під час пісні I Will Love Again зал влаштував флешмоб-сюрприз для співачки. Усі підняли завчасно підготовлені аркуші з написом On t’aime (“Ми любимо тебе”, – ред.), чим розчулили зірку.

Звісно, були хіти і з нового альбому — Papillon, Je suis à toi, Par amour.

Концерт закінчився запальною піснею, під кінець якої Лара Фабіан кілька разів зізналася в коханні Києву, подякувала всім працівникам, які забезпечували технічне обслуговування концерту, піаністу, бек-вокалістам.

У цей час до сцени підійшли найбільш затяті фанати, вони танцювали, дарували квіти, м’які іграшки та підспівували.

Вимкнули освітлення сцени і Лара попрощалася.

Щасливий зал аплодував ще хвилин сім і кликав Лару на біс.

У темноті було видно силует піаніста, який повертався, щоб заграти найочікуванішу композицію.

Він сів, але ще не заграв, і тут повернулася співачка. Акапелло під шалену підтримку залу вона заспівала найулюбленіші і найочікуваніші рядки фанатів — Je T’Aime.

Ця пісня є візитівкою Лари Фабіан, яка з французької перекладається як “Я люблю тебе”. Композиція присвячена Ріку Аллісону. Саме без неї уявити репертуар Лари Фабіан неможливо.

Нагадаємо, що раніше ми писали про найкращі хіти Лари Фабіан.

Анастасія Скоблюк

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.