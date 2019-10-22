Співала і плакала: як пройшов концерт Лари Фабіан у Києві

19 і 20 жовтня у Палаці України відбулося два концерти Лари Фабіан. Незрівнянна канадська співачка представила новий альбом Papillon, а також відзначила ювілей — 30 років на сцені.
У напівтемний зал напустили солодкий дим, на сцені мінімум декорацій і п’єдестал для акомпанементу.
Із мінімальним запізненням у 15 хвилин під одну із композицій співачки гасне світло, і першим на сцені Палацу з’являється піаніст.
На сцені, окрім піаніно, одна декорація — завіса із маленьких білих ниточок, сконструйована півколом — ми розуміємо, що це екран, коли вмикається добірка фотографій із дитинства до нинішнього часу.
Піаніст починає грати знайому всій публіці пісню з одного із перших альбомів співачки — Adagio. У цей момент виходить сама Лара — елегантна і справжня — босоніж, у атласній жилетці і чорних штанах.
Ближче до середини першої композиції з’являються три бек-вокалістки.
Лара кілька разів привіталася різними мовами з Києвом.
Концерт поділили на чотири етапи, які ілюстрували життєвий шлях і творчість: Passion, Ascension, Transformation, Emancipation.
Під час концерту співачка більшість пісень починала з монологу, розказувала про родину. На екрані показували кадри, де Лара співає з батьком. Прості рухи, діалог із залом, багато посмішок — все це робило атмосферу концерту особливою.
Багато пісень Фабіан починала співати акапелло, а потім уже підключалися піаніст та бек-вокалістки.
Уміло чергувалися композиції з нового альбому Papillon та відомі хіти, трансформувався і піаніст — у діджея.
Із найочікуваніших пісень глядачі почули Je suis malade. Автори — Серж Лама і Аліса Дона, а виконувала її співачка Даліда і сам Лама.
У 1995 році Je suis malade вперше на французькій сцені переспівала Лара Фабіан, і так розчулила всіх, що сам автор неодноразово зізнавався, що не чув більш емоційного виконання.
Під час 20-хвилинного антракту Лара переодяглася в білу атласну майку і білий жилет-фрак із срібною вишивкою.
Кульмінацією концерту стала пісня J’y Crois Encore, під час виконання якої спочатку плакав зал, а потім — і сама співачка.Також по темі: Енріке Іглесіас поділився враженнями про концерт у Києві Концерт Макса Барских в Киеве: переаншлаг, очередь и пробки Популярного рок-співака заарештували прямо на концерті
Вона не змогла від емоцій продовжувати пісню, і зі сльозами на очах сказала: “Я не знаю, що зі мною”.
Щоб підтримати артистку, заплакані слухачі ввімкнули ліхтарики і пустили хвилю підтримки.
Одразу після цього Фабіан виконала ще одну свою відому пісню — Immortelle, що в перекладі означає Безсмертна. Це лірика Лари про душу, яка живе вічно. Композиція має особистий характер, адже в житті зірки були складні часи, якими вона ділиться через свої пісні. Автором слів є сама Лара Фабіан, а музику написав Рік Аллісон.
Ще з відомих пісень під час концерту звучали Tu es Mon Autre і I Will Love Again — це головний хіт Фабіан в Америці, який потрапив до топ-35 чарту Billboard Hot 100 і очолив танцювальний хіт-парад Billboard.
До речі, під час пісні I Will Love Again зал влаштував флешмоб-сюрприз для співачки. Усі підняли завчасно підготовлені аркуші з написом On t’aime (“Ми любимо тебе”, – ред.), чим розчулили зірку.
Звісно, були хіти і з нового альбому — Papillon, Je suis à toi, Par amour.
Концерт закінчився запальною піснею, під кінець якої Лара Фабіан кілька разів зізналася в коханні Києву, подякувала всім працівникам, які забезпечували технічне обслуговування концерту, піаністу, бек-вокалістам.
У цей час до сцени підійшли найбільш затяті фанати, вони танцювали, дарували квіти, м’які іграшки та підспівували.
Вимкнули освітлення сцени і Лара попрощалася.
Щасливий зал аплодував ще хвилин сім і кликав Лару на біс.
У темноті було видно силует піаніста, який повертався, щоб заграти найочікуванішу композицію.
Він сів, але ще не заграв, і тут повернулася співачка. Акапелло під шалену підтримку залу вона заспівала найулюбленіші і найочікуваніші рядки фанатів — Je T’Aime.
Ця пісня є візитівкою Лари Фабіан, яка з французької перекладається як “Я люблю тебе”. Композиція присвячена Ріку Аллісону. Саме без неї уявити репертуар Лари Фабіан неможливо.
Нагадаємо, що раніше ми писали про найкращі хіти Лари Фабіан.
Анастасія Скоблюк
|0