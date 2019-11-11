Як уникнути раку: практичні поради щодо харчування та способу життя

Ніколи не знаєш, яка біда може спіткати за рогом. Особливо, коли справа стосується захворюваності на рак. Статистика показує, за останні 100 років кількість хворих на рак зросла у кільканадцять разів і за рівнем захворюваності посідає друге місце у світі. Щороку лікарі знаходять рак у 10 мільйонів людей. Але страшна хвороба може обійти стороною, якщо знати як її уникнути. Отож, давайте розбиратись.
Рак це..?
Рак – це загальна назва. Він налічує більше 100 хвороб, які можуть вражати будь-який орган.
Рак починає рости у здорових клітинах організму.
Він розвивається, коли ріст клітин виходить з-під контролю, нові клітини можуть проникати в інші тканини і дуже швидко там розмножуються.
Тому, якщо зі здоров’ям виникають якісь сумніви, варто відразу звернутись до лікаря.
Фактори, які впливають на процес утворення ракових клітин
Причин появи ракових клітин у людини є безліч. Головні з них:
- Генетика;
- Неправильний спосіб життя;
- Несприятливе навколишнє середовище;
- Інфекції та віруси.
Генетика. Часто генетичні збої можуть передаватись у спадок від батьків. За статистикою, від 5 до 10% злоякісних захворювань мають характер спадковості. У цьому випадку пошкоджений ген присутній у людини ще з народження і ховається в хромосомах клітин.
Неправильний спосіб життя. Сюди входить: паління, сонячне випромінювання, недосипи, часте зловживання алкоголем, ожиріння, недостатнє споживання овочів та фруктів, вживання у надмірній кількості солодкого та копченого, газованих напоїв, а також ведення нічного способу життя.
Без нічного відпочинку у тілі людини буде нестача мелатоніну ( гормон, який регулює біологічні функції, серед них сон). Дефіцит цього гормону може призвести до зародження пухлин у шлунково-кишковому тракті, статевих органах.
І ще важливий момент…
Якщо ви надумали засмагати і у вас світла шкіра, пам’ятайте: з 11 ранку до 16 години сонце перебуває у найбільшій активності, тому намагайтеся не виходити в цей час на сонце, і не забувайте користуватись сонцезахисними засобами. Це допоможе уникнути раку шкіри.
Несприятливе навколишнє середовище. У першу чергу, мова йде про дім, у якому ви постійно перебувєте. Звичайно, він повинен бути чистим, але без надмірного хімічного втручання. Найчастіше жінки страждають від раку грудей, а причина тому – побутова хімія: освіжувачі повітря та різні хімічні засоби з синтетичним запахом. Намагайтеся заміняти хімічні засоби для прибирання на натуральні аналоги.
Тож, якщо надумали прибирати, пам’ятайте, побутова хімія – шкідлива для вашого здоров’я!
Інфекції та віруси. Існує 4 інфекції, які можуть викликати появу раку. Однак не хвилюйтесь завчасно, вони піддаються лікуванню:
- Вірус папіломи людини;
- Гелікобактер пілорі (паличка інфікує ділянки шлунка та дванадцятипалої кишки);
- Вірус гепатиту В і С.
Ці віруси впливають на утворення раку шийки матки, шлунку та печінки.Також по темі: Аптека в мініатюрі: корисні властивості граната Корисні спеції: чому важливо додавати у страви куркуму Як правильно обирати сир із пліснявою: поради сомельє
Правильне харчування для профілактики раку
- Щоб уникнути появи раку необхідно, в першу чергу, не забувати про заходи профілактики. Один з них – це правильне харчування!
- Намагайтеся відмовитись від сосисок, ковбасок, так би мовити, з м’ясом вищого сорту і переходьте на звичайне нежирне м’ясо. Така маленька підказка уже дозволить вам зменшити ризик появи раку кишечника на 20%.
- Вкрай необхідно зрозуміти, що шлунок треба берегти і «не напихати» туди все, що під рукою. Мова йде про солодке. Особливо про газовані напої та продукти, у яких міститься рафінований цукор та маргарин. Це вбереже вас від захворювання підшлункої залози аж на 87%.
- Бажано замінити соняшникову олію на оливкову або ж олію авокадо. Однак і цьому треба знати міру, лише 1 столова ложка на день.
- Вживайте пшеничні та вівсяні висівки, горіхи, часник, печінку, дріжджі, адже ці продукти багаті селеном. Селен – мікроелемент, життєво важливий для нормального функціонування щитовидної залози. Він зміцнює імунітет та захищає клітини від злоякісних перероджень.
- Пам’ятайте, наш організм постійно потребує вітамінів, тому треба їсти свіжі фрукти та овочі. Денна норма: 4-5 порцій. Уникайте смаженої їжі та правильно готуйте: відварюйте, готуйте на пару, тушкуйте або ж запікайте.
І ще вам корисна порада: пийте щодня по 1-2 склянки зеленого чаю, не забувайте про чисту воду та більше ходіть пішки.
Отож, будьте здорові і бережіть себе!
Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав про продукти, які знижують тиск.
Алла Гичка
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