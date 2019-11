Гороскоп на тиждень з 11 по 17 листопада 2019: що обіцяють зірки

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 листопада 2019 року для всіх знаків Зодіаку. Ми розкажемо, що зірки пророкують тобі цього тижня.

Цього тижня на тебе чекають вдалі покупки, які принесуть чимало позитивних емоцій. Купувати можна все, що завгодно – від одягу до нерухомості. Успішними будуть і інвестиції в бізнес – у майбутньому вони допоможуть тобі отримати великий прибуток. А от від кредитів краще відмовитися – вони нічого доброго тобі не принесуть.

Найбільш сприятливий день: 12 листопада

У понеділок або вівторок є ризик зіткнутися з труднощами на роботі. Але панікувати не варто: у другій половині тижня ти знайдеш вихід із ситуації та зможеш вдало вирішити всі питання. Головне – тримати себе в руках і не втрачати оптимізму.

Найбільш сприятливий день: 14 листопада

Зірки радять цього тижня активно розширювати коло контактів. І справа тут не тільки у приємному спілкуванні. У майбутньому ці люди зможуть допомогти у вирішенні важливих питань. Наприклад, дадуть хорошу пораду або запропонують твою кандидатуру на роботу мрії.

Найбільш сприятливий день: 14 листопада

Зірки радять цього тижня довіряти своїй інтуїції на всі 100%. Повір, вона не підведе! А от якщо слухатимеш поради не власного серця, а оточуючих, можеш нажити собі чимало проблем.

Найбільш сприятливий день: 14 листопада

Не відкладай важливі справи на потім! Інакше в якийсь момент завдань стане аж так багато, що ти не встигнеш впоратися з ними вчасно. А ще – за робочими питаннями не забувай про спілкування з родиною. Саме час вирішити болючі питання та пробачити тих, із ким ти у сварці.

Найбільш сприятливий день: 14 листопада

У тебе може з’явитися бажання кардинально змінити своє життя: переїхати в іншу країну, розлучитися з другою половинкою чи погодитися на ризиковану авантюру. Але перед тим, як наважитися на такий крок, добряче подумай. Адже вже наступного тижня ти можеш пошкодувати про імпульсивне рішення, а повернути все назад буде ой як складно.

Найбільш сприятливий день: 12 листопада

Цього тижня зірки не радять з’ясувати стосунки зі своїми близькими. Толку від цього зараз буде мало, а настрій зіпсується одразу в усіх. Тож краще приємно проведіть час разом: подивіться хороший фільм або сходіть у гості.

Найбільш сприятливий день: 15 листопада

Якщо в тебе є така можливість, бери відпустку та вирушай у подорож. Навіть невеличка пригода допоможе тобі зарядитися енергією та набратися сил для подальших звершень.

Якщо ж поїхати кудись зараз не вдається, влаштуй собі інший релакс: запишись на масаж або хоча б просто прийми ванну з аромамаслом.

Найбільш сприятливий день: 16 листопада

Цей тиждень стане для Стрільців одним із найспокійніших періодів у році. Усі проблеми владнаються самі собою. Також настав дуже вдалий час для пошуку нової роботи: висока імовірність, що саме зараз ти зможеш знайти ідеальний варіант.

Найбільш сприятливий день: 17 листопада

Цього тижня тобі доведеться витратити чималу суму грошей. Але не переживай, у найближчому майбутьому тобі вдасться все з лихвою компенсувати. Також на Козерогів чекає приємна романтична пригода. Тож готуйся і не сиди вдома.

Найбільш сприятливий день: 17 листопада

Астрологи запевняють, що на тебе чекає дещо несподіване. Твоя задача – не лише прийняти нові виклики долі, але й отримати від цього неабияке задоволення.

Найбільш сприятливий день: 17 листопада

Цього тижня на тебе чекає професійний успіх. Але багато чого залежатиме від твоєї завзятості та працездатності. Сумлінно виконуй свою роботу і не соромся спитати пораду в авторитетної людини. Якщо ж ти зараз не працюєш, на тебе чекає успіх у побутових справах.

Найбільш сприятливий день: 13 листопада

