Як обрати зимові шини і коли «перевзувати» авто?

Як правильно обрати зимові шини і коли потрібно «перевзувати» авто на зиму?

Час змінювати гуму. І, повірте, різниця є, в що саме перевзуваєте своє авто. Адже за необережно підібрану гуму можна заплатити власним життям.

Сезонна заміна шин з літніх на зимові є завданням номер один, яке необхідно виконати до настання перших морозів кожному, хто сідає за кермо.

Якщо ви вирішили самостійно вибрати й купити шини – скористайтеся рекомендаціями експертів Володимира Кузьменка та Максима Несміянова. Це допоможе уникнути ризиків ДТП, якщо ви оберете неправильні шини для свого авто та для наших доріг.

Коли потрібно «перевзувати» авто?

Експерт Володимир Кузьменко радить міняти шини, як тільки температура на вулиці сягне +7 градусів.

Як обрати зимову гуму: види зимових шин

Потрібно обирати гуму залежно від того, де і як ви будете їздити.

Єврозима.

Так звана європейка – це шини для м’якого клімату. На пухкому і м’якому снігу вони мають хорошу прохідність. На льоду та в ожеледицю – слабку. Ідеальні в експлуатації в умовах чистих зимових доріг без льоду при температурі близько нуля.

Шиповані шини.

Ідеальні тільки для постійної експлуатації в умовах льоду і снігу, а також зимового бездоріжжя поза великими містами, в гірських районах з частою зміною погодних умов.

А от на сухому асфальті не кожен водій буде відчувати себе комфортно на шипованій гумій. Адже зчеплення з дорогою стає гірше. Особливо, якщо температура повітря вища нуля.

Тож шипована гума корисна під час льоду та ожеледиці, особливо – на міжміських шляхах. Але майже не має користі, коли виникає каша із снігу та піску, як зазвичай буває на дорогах великого міста.

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Всесезонні шини.

Деякі водії економлять гроші та переконують себе, що одного комплекту покришок буде досить для всього року. Втім це доволі небезпечний варіант. Перевага всесезонних шин тільки одна – не треба регулярно відвідувати шиномонтаж для перевзування.

Всесезонні шини подобаються водіям, які мало їздять, в рік наїжджають не більше 10 000 кілометрів, головним чином у місті. Хоча експерти наполягають, що навіть таке користування є небезпечним.

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