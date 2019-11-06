НЕпральний порошок: як відрізнити оригінал від підробки

Більша частина прального порошку, який продається на ринках України, виявляється підробкою.

Невідомі хімічні суміші призводять до алергії та навіть нападу астми.

Відрізнити справжній пральний порошок від підробки дуже складно, адже упаковки на перший погляд схожі як дві краплі води.

Разом із експертом Максимом Несміяновим ми перевірили, що продають на ринках столиці під виглядом прального порошку.

Підроблені пральні порошки можуть викликати роздратування, почервоніння, свербіж та навіть напади задухи або загострення бронхіальної астми. Вихід один — не купувати підробку.

– Зайдіть на офіційний сайт виробника, подивіться, які зараз упаковки, – каже Максим Несміянов.

Переконайтеся стираються чи ні написи на упаковці, чи залишається фарба на руках.

Спробуйте потрясти порошок, понюхайте. Якщо виявиться, що фарба у вас на долонях, порошок просипається і дає різкий неприємний запах, то не слід його купувати, бо, швидше за все, це підробка.

Уважно придивляйтеся до пакування. Це вбереже вас від невдалої покупки та алергічних реакцій.

Що має бути зазначено на етикетці

Виробник

Імпортер

Телефон гарячої лінії

Дата виробництва

Термін реалізації

Склад товару

Переклад українською мовою.

Пам’ятайте, строки придатності також мають значення. Перевіряти дату треба не тільки на продуктах харчування! Пральних та миючих засобів це також стосується.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як відрізнити грип від ГРВІ.