Як відрізнити грип від ГРВІ: симптоми та інфографіка

Поради, які допоможуть відрізнити грип від ГРВІ

Знову осінь? І знову віруси? Не потрібно вмикати паніку. Ми допоможемо вчасно зрозуміти, які симптоми супроводжують грип, а які ГРВІ.

Під час обох хвороб можемо спостерігати температуру, нежить, кашель, біль у горлі, чхання, подразнення очей та гортані. Відбувається інтоксикація організму та слабкість тіла.

Але в чому ж різняться ці хвороби? Відмінності знайти досить просто.

Як відрізнити грип від ГРВІ

Початок хвороби та температура

Грип: різкий початок хвороби, температура швидко росте та піднімається до 38 С° і вище.

ГРВІ: стан погіршується поступово, температура росте повільно і зазвичай не надто висока – 37-37,5 С°.

Симптоми інтоксикації

Грип: різкий озноб, рясне потовиділення, головний біль, запаморочення, ломота у м‘язах та суглобах.

ГРВІ: загальний стан страждає не так сильно. Відчувається загальна слабкість.

Нежить та біль у горлі

Грип:

Нежить, як правило, не турбує, але є невеличка закладеність носа, яка з’являється на другий день хвороби.

Кашель починається різко, на другу добу, і він досить болісний. Відчувається дискомфорт у грудній клітині й по ходу трахеї.

Сильне чхання.

ГРВІ:

Сильний нежить та біль у горлі.

Кашель сухий, проявляється в перші дні.

Чхання, зазвичай, немає.

Почервоніння очей

Грип: Почервоніння очей – характерний симптом для грипу.

ГРВІ: Зазвичай почервоніння очей немає, хоча бувають випадки, коли подразнення відбувається через потрапляння бактеріальної інфекції.

Самопочуття після хвороби

Грип: під час грипу організм відчуває слабкість, втомлюваність та головний біль. Після закінчення хвороби, дратівливість і безсоння можуть турбувати протягом двох чи трьох тижнів.

ГРВІ: слабкість, присутня протягом недуги, швидко зникає після одужання.

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Як боротися з грипом та ГРВІ?

Перше, що радять фахівці – не займатися самолікуванням і не намагатися вирішити проблему «народними засобами».

«Ніяка цибуля, ніякий часник, ніяка горілка і ніякі пігулки, які ковтаєте ви або запихаєте в дитину, не здатні захистити ні від якого респіраторного вірусу взагалі, ні від вірусу грипу зокрема…» – коментує лікар Євгеній Комаровський.

Як захиститися від грипу та ГРВІ?

Лікар Комаровський рекомендує для профілактики захворювання, уникати людних місць.

Також потрібно завчасно прививатися, щоб уникнути ризику захворювання.

«Якщо ви або ваша дитина, зустрілися з вірусом, а у вас немає в крові захисних антитіл, ви захворієте. Антитіла з’являються в одному з двох випадків: або ви перехворієте, або вам доведеться робити щеплення. Вам вдасться захистити себе не від вірусів взагалі, тільки від вірусу грипу» – коментує Євгеній Комаровський.

Тож, тепер ти можеш відрізнити грип від ГРВІ. І пам‘ятай: потрібно завжди відповідально ставитися до здоров’я своєї сім‘ї. Не хворій, а ми вчасно допоможемо з усім розібратися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що треба знати про дифтерію.

Марина Максакова

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