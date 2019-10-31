Ріелтори відбирають житло: як не потрапити на гачок шахраїв

Плануєте продати чи здати в оренду свою нерухомість? Будьте обережні з ріелторами. Вони можуть відібрати у вас житло.
Як ріелтори відбирають житло
Схема 1: змова ріелтора та нотаріуса
Ріелтор знаходить клієнта, обробляє його, а потім передає в руки свого спільника – нотаріуса.
Той складає хитру угоду або підробляє документи, підписи, і переписує ваше житло на третіх осіб.
– Хтось втирається вам у довіру, і шляхом переконання просить підписати документ. А пояснює це тим, що ви підписали не договір дарування, а довіреність на щось. Наприклад, що я можу проживати у вашій квартирі, або що я можу платити за вас комунальні послуги, – розповів президент Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несин.
Схема 2: викрадення
Злочинці викрадають власника квартири, вивозять до якогось підвалу. Там знущаються, б’ють і силою змушують переписати квартиру на чужих людей.
У групу ризику потрапляють самотні люди похилого віку і ті, хто зловживає алкоголем чи наркотиками.
Утім, часто викрадають підприємців і бізнесменів.
Як грабіжники дізнаються про своїх потенційних жертв
– Зазвичай, сама держава допомагає шахраям через свої органи. Через правоохоронні органи, пошту, пенсійний фонд. Через усі органи, які мають відомості про людей, – зазначив колишній слідчий Руслан Сушко.
Що робити, аби вас не кинули чорні ріелтори
- Президент Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несин каже, що працювати треба з тими ріелторами, які являються членами громадських організацій, і обов’язково потрібно перевіряти всі документи.
- Не хочете, аби ваші дані потрапили до рук злочинців? Нікому не надавайте оригінали документів.
- Обов’язково складайте з ріелтором письмову угоду, в якій ви чітко повинні прописати, які послуги надає фахівець, і яку за це отримує платню. Не підписуйте жодних документів без присутності юриста.
– У кого грошей не вистачає, той може звернутися до Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги. Оскільки держава створює умови, щоб кожна людина змогла отримати кваліфіковану правову допомогу, – розповів експерт Руслан Сушко.
Якщо ви таки потрапили на гачок шахраїв
Зберіть усі докази, записи телефонних розмов і переписку.
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Зверніться до компанії чи ріелтора, які надавали послуги. Якщо там не відреагують, прямуйте до поліції.
– Другий крок, який має зробити особа – це клопотання до слідчого щодо накладення арешту на майно на період досудового слідства. Тому що особа, яка набула прав власності над цим майном, може його продати, подарувати, поміняти, – радить адвокат Андрій Білицький.
Отже, будьте дуже пильні. Скористайтеся нашими порадами, і тоді ріелтори не зможуть вас кинути.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як крадуть авто серед білого дня.
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