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ICTV / Ранок / Ріелтори відбирають житло: як не потрапити на гачок шахраїв / 31.10.2019 13:23
31.10.2019 13:23
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Ріелтори відбирають житло: як не потрапити на гачок шахраїв

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Плануєте продати чи здати в оренду свою нерухомість? Будьте обережні з ріелторами. Вони можуть відібрати у вас житло.

Як ріелтори відбирають житло

Схема 1: змова ріелтора та нотаріуса

Ріелтор знаходить клієнта, обробляє його, а потім передає в руки свого спільника – нотаріуса.

Той складає хитру угоду або підробляє документи, підписи, і переписує ваше житло на третіх осіб.

– Хтось втирається вам у довіру, і шляхом переконання просить підписати документ. А пояснює це тим, що ви підписали не договір дарування, а довіреність на щось. Наприклад, що я можу проживати у вашій квартирі, або що я можу платити за вас комунальні послуги, – розповів президент Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несин.

Схема 2: викрадення

Злочинці викрадають власника квартири, вивозять до якогось підвалу. Там знущаються, б’ють і силою змушують переписати квартиру на чужих людей.

У групу ризику потрапляють самотні люди похилого віку і ті, хто зловживає алкоголем чи наркотиками.

Утім, часто викрадають підприємців і бізнесменів.

Як грабіжники дізнаються про своїх потенційних жертв

– Зазвичай, сама держава допомагає шахраям через свої органи. Через правоохоронні органи, пошту, пенсійний фонд. Через усі органи, які мають відомості про людей, – зазначив колишній слідчий Руслан Сушко.

Що робити, аби вас не кинули чорні ріелтори

  • Президент Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несин каже, що працювати треба з тими ріелторами, які являються членами громадських організацій, і обов’язково потрібно перевіряти всі документи.
  • Не хочете, аби ваші дані потрапили до рук злочинців? Нікому не надавайте оригінали документів.
  • Обов’язково складайте з ріелтором письмову угоду, в якій ви чітко повинні прописати, які послуги надає фахівець, і яку за це отримує платню. Не підписуйте жодних документів без присутності юриста.

– У кого грошей не вистачає, той може звернутися до Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги. Оскільки держава створює умови, щоб кожна людина змогла отримати кваліфіковану правову допомогу, – розповів експерт Руслан Сушко.

Якщо ви таки потрапили на гачок шахраїв

Зберіть усі докази, записи телефонних розмов і переписку.

Також по темі: Хто відбирає у киян квартири Шахраї віджимають квартири українців: як захиститися? Як психологи-шахраї руйнують життя пацієнтів?

Зверніться до компанії чи ріелтора, які надавали послуги. Якщо там не відреагують, прямуйте до поліції.

– Другий крок, який має зробити особа – це клопотання до слідчого щодо накладення арешту на майно на період досудового слідства. Тому що особа, яка набула прав власності над цим майном, може його продати, подарувати, поміняти, – радить адвокат Андрій Білицький.

Отже, будьте дуже пильні. Скористайтеся нашими порадами, і тоді ріелтори не зможуть вас кинути.

 Нагадаємо, раніше ми розповідали, як крадуть авто серед білого дня. 

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Теги: гаряча тема, квартири, шахраї
31.10.2019 13:23
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