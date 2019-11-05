Дівчата втрачають контроль: Jah Khalib із великим сольним концертом у Палаці Спорту

Популярний казахський репер Jah Khalib дасть сольний концерт у Києві, на якому він представить свій новий альбом Вихід у світ.

Традиційний великий концерт відбудеться 8 листопада у київському Палаці спорту.

Jah Khalib – творець багатьох хітів (Лейла, Медіна, Мамасіта, Мало кача тощо).

Його пісні давно стали цитатами як серед молодого, так і дорослого поколінь.

Свою творчу діяльність Бахтіяр Мамедов почав відносно недавно, але його композиції дуже швидко стали популярними завдяки своїй глибині та емоційності.

Він співає саме про те, що мріє почути кожна дівчина: про безмежну любов, про вірність, про невичерпне бажання бути з нею поруч.

Концерт-шоу стане продовженням масштабного турне, у рамках якого артист презентує новий альбом і заспіває свої найкращі композиції.

Нагадаємо, що раніше ми писали про дуети Jah Khalib з Джамалою та MARUV.

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