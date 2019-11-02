Дуети з MARUV та Джамалою: як казахстанський репер Jah Khalib підкорює Україну

Казахстанський репер, співак, бітмейкер та продюсер Jah Khalib (Джа Халіб), відомий в Україні як автор хітів Лейла, Медина, Мамасита, випустив новий альбом під назвою Выход в свет.
8 листопада на широкий загал у Палаці спорту будуть представлені 14 нових треків, серед яких вже знані дуети з українськими співачками Джамалою та Марув.
Трек-лист нового альбому Jah Khalib «Выход в свет»
1. Stand Up
2. Джадуа
3. Цирк (Суд Идет)
4. Город грехов
5. Письмо матери
6. Одинокая Влюбленная ( за участю COSMOS girls)
7. Песня Поколения
8. Противоядие
9. Мария
10. Брату
11. По льду
Артист записав трек із українською виконавицею MARUV.
12. I Got da Vibe
За участю українського репера KYIVSTONER
13. Кохаю
Українська співачка кримськотатарського походження Джамала записала пісню Кохаю разом з співаком.
Вийшла магічна робота про той незрозумілий зв’язок між людьми, який допомагає їм пройти все на своєму шляху, – написала Джамала у Facebook
14. Дети степей
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий трек від від гурту Время и Стекло.
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