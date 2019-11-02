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ICTV / Ранок / Дуети з MARUV та Джамалою: як казахстанський репер Jah Khalib підкорює Україну / 02.11.2019 14:07
02.11.2019 14:07
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Дуети з MARUV та Джамалою: як казахстанський репер Jah Khalib підкорює Україну

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Казахстанський репер, співак, бітмейкер та продюсер Jah Khalib (Джа Халіб), відомий в Україні як автор хітів Лейла, Медина, Мамасита, випустив новий альбом під назвою Выход в свет.

8 листопада на широкий загал у Палаці спорту будуть представлені 14 нових треків, серед яких вже знані дуети з українськими співачками Джамалою та Марув.


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Публикация от Jah Khalib (@jahkhalib)

Трек-лист нового альбому Jah Khalib «Выход в свет» 

1. Stand Up

2. Джадуа

3. Цирк (Суд Идет)

4. Город грехов

5. Письмо матери

6. Одинокая Влюбленная ( за участю COSMOS girls)

7. Песня Поколения

8. Противоядие

9. Мария

10.  Брату

11. По льду

Артист записав трек із українською виконавицею MARUV.

12. I Got da Vibe

За участю українського репера KYIVSTONER

13. Кохаю

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала записала пісню Кохаю разом з співаком.

Вийшла магічна робота про той незрозумілий зв’язок між людьми, який допомагає їм пройти все на своєму шляху, – написала Джамала у Facebook

14.  Дети степей

Також по темі: Українська Мадонна! Оля Полякова з гранд-шоу запалить сцену Палацу Спорту в Києві Джамала замилувала Інстаграм фото з сином Лара Фабіан в Україні – найкращі хіти легендарної співачки

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий трек від від гурту Время и Стекло.

Теги: Jah Khalib, зірки, музика
02.11.2019 14:07
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