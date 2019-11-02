Дуети з MARUV та Джамалою: як казахстанський репер Jah Khalib підкорює Україну

Казахстанський репер, співак, бітмейкер та продюсер Jah Khalib (Джа Халіб), відомий в Україні як автор хітів Лейла, Медина, Мамасита, випустив новий альбом під назвою Выход в свет.

8 листопада на широкий загал у Палаці спорту будуть представлені 14 нових треків, серед яких вже знані дуети з українськими співачками Джамалою та Марув.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jah Khalib (@jahkhalib) 6 Авг 2019 в 9:04 PDT

Трек-лист нового альбому Jah Khalib «Выход в свет»

1. Stand Up



2. Джадуа



3. Цирк (Суд Идет)



4. Город грехов



5. Письмо матери



6. Одинокая Влюбленная ( за участю COSMOS girls)



7. Песня Поколения



8. Противоядие



9. Мария



10. Брату



11. По льду

Артист записав трек із українською виконавицею MARUV.



12. I Got da Vibe

За участю українського репера KYIVSTONER

13. Кохаю

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала записала пісню Кохаю разом з співаком.

Вийшла магічна робота про той незрозумілий зв’язок між людьми, який допомагає їм пройти все на своєму шляху, – написала Джамала у Facebook

14. Дети степей



Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий трек від від гурту Время и Стекло.