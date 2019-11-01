На дорозі немає правил: як у В’єтнамі живуть українці

В’єтнам – країна, яка перенасичена людьми, як і її столиця Ханой. А там, де багато людей, безліч автомобілів, відповідно і затори на дорогах чималі.

Утім, в’єтнамці винайшли спосіб пересуватися власним транспортом і оминати затори.

– Населення Ханою складає близько 8 мільйонів чоловік. Місто перенасичене людьми і байками, тому в годину пік тут можливі великі пробки, а люди, які на байках, їх дуже швидко об’їжджають, – розповіла українка.

Байки – основний транспорт у В’єтнамі. На них розвозять людей, доставляють їжу, речі, і навіть транспортують меблі.

Другий за популярністю і перший за авторитетом транспорт – автомобіль. Їх купує в’єтнамська еліта.

Чим більший гаманець, тим більша машина, а чим більша машина, тим головніша вона на дорозі.

Щодо правил дорожнього руху, то за словами наших героїв, у В’єтнамі їх просто ігнорують.

– Люди їдуть туди, куди хочуть. Вмикають поворотники, коли хочуть, або коли не потрібно, або забувають вимикати. Тому головне правило – бути дуже обережним, дивитися на всі боки, – каже герой сюжету Сергій.

Через те, що багато транспорту, і водії нехтують правилами, у В’єтнамі часто трапляються аварії.

Якщо це дрібні аварії, то водії навіть поліцію не викликають, а розбираються на місці.

Пропускати пішоходів на зебрі – це теж правило, яке для в’єтнамців існує лише на папері.

Українці Інна та Сергій кажуть, що перейти дорогу – справжній квест на виживання.

Якщо немає власного транспорту, то в’єтнамці їздять на автобусах. Це єдиний громадський транспорт столиці, окрім таксі.

Інна каже, що автобуси досить комфортабельні, і, на відміну від українських, усі оснащенні кондиціонерами.

Проїзд коштує від 7 тисяч в’єтнамських донг до 10, тобто 7,5 – 10,8 гривень.

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Країна байкерів, нахабних автомобілістів і відчайдушних пішоходів – ось такий далекий нам, українцям, В’єтнам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим дивує життя в Південній Кореї.

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