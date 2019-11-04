Котяча мова: як зробити кішку щасливою

Як зробити кішку щасливою? Кожен господар хоче бачити свою домашню улюбленицю задоволеною.

Утім, щоб забезпечити їй ідеальне існування, простого піклування буде недостатньо.

Чому? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті нижче.

Як зробити кішку щасливою

Спробуй зрозуміти, що кішка намагається тобі сказати

Твоя кішка вміє розмовляти. Пухнасті домашні улюбленці – справжні майстри мови тіла, за допомогою простих рухів вони здатні розповісти усе, що відчувають.

Найбільш важливий індикатор настрою кішки – хвіст.

Якщо хвіст кішки лежить прямо, не зігнутий, імовірно, що вона спокійна, у доброму гуморі й дуже рада тебе бачити.

Якщо хвіст кішки зігнувся дугою, вона почувається збентеженою та агресивною.

Якщо хвіст безсистемно хитається з боку в бік – вона роздратована й воліє, щоб їй дали спокій.

Якщо хвіст спрямований угору, і лише його верхівка повільно вигинається вперед і назад – кішка зайнята й дуже в чомусь зацікавлена.

Грайте, грайте, грайте

Пам’ятай, коти – це хижаки. Їм важливо відточувати свої мисливські навички. Тож не дивно, що пухнасті домашні улюбленці просто обожнюють гратися.

У грі вони реалізують свої основні інстинкти та гідно оцінять твою допомогу.

Повір, кішка чудово розуміє, що це саме ти тримаєш клубок ниток, що “бігає” по підлозі, або контролюєш невгамовний промінь лазера.

А отже, вона пов’язує своє задоволення й позитивні емоції з тобою.

Частіше грай зі своєю кішкою. Вона буде вдячна.

Дай кішці свободу

Дозволяй кішці гуляти самостійно. Утім, бажано використовувати спеціальний мікрочіп, який допоможе тобі возз’єднатися зі своєю вихованицею, якщо вона загубиться.

Дозволь кішці полювати: ловити птахів, комах, мишей та інших диких тварин. Це нормально.

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Не свари її за це. Адже несправедливо карати кішку за її природну поведінку.

І ще одна порада, якщо кішка спить, намагайся її не будити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо домашні тварини сусідів заважають спати.

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