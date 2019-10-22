Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Українська Мадонна! Оля Полякова з гранд-шоу запалить сцену Палацу Спорту в Києві / 22.10.2019 12:04
22.10.2019 12:04
Поділитися

Українська Мадонна! Оля Полякова з гранд-шоу запалить сцену Палацу Спорту в Києві

0

Суперзірка української сцени, «королева ночі» Оля Полякова розкачає Палац Спорту. Кияни та гості столиці зможуть  насолодитися додатковим грандіозним та високотехнологічним шоу вже 26 жовтня.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Співачка порадує прихильників виконанням своїх хітів «Королева Ночи», «Шлепки», «Бывший», «Люли», «Polyakova Style», «О, Боже, як больно», «Номер 1», «Мадонна», «Любовь-морковь», «Первое лето», «Любовница», «Звонила», «Лед тронулся».

Драйвова атмосфера, королівські образи, запальні танці, сцена, що в технологічному аспекті не має собі рівних в Україні – не пропустіть можливість насолодитися гранд-шоу Олі Полякової.
Також по темі: Тренування від Олі Полякової: як прокачати всі м'язи та отримати ідеальне тіло Оля Полякова показала фігуру без фотошопу Оля Полякова виставила груди в Інстаграм


Нагадаємо, 21 вересня кайфувати під хіти суперблондинки у Львові прийшло 35 тисяч глядачів.

Оля Полякова – перша в Україні артистка, якій вдалося зібрати стадіон.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Шоу такого рівня гріх не показати всьому світу.

Вже 20 листопада співачка підкорюватиме Мінськ, а в наступному році під запальні хіти довгоногої красуні витанцьовуватимуть Канада та США.

До слова, раніше ми розповідали, як Оля Полякова відсвяткувала кришталеве весілля разом з чоловіком.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Оля Полякова, Ранок у Великому Місті
22.10.2019 12:04
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати