Українська Мадонна! Оля Полякова з гранд-шоу запалить сцену Палацу Спорту в Києві

Суперзірка української сцени, «королева ночі» Оля Полякова розкачає Палац Спорту. Кияни та гості столиці зможуть насолодитися додатковим грандіозним та високотехнологічним шоу вже 26 жовтня.
Співачка порадує прихильників виконанням своїх хітів «Королева Ночи», «Шлепки», «Бывший», «Люли», «Polyakova Style», «О, Боже, як больно», «Номер 1», «Мадонна», «Любовь-морковь», «Первое лето», «Любовница», «Звонила», «Лед тронулся».
Драйвова атмосфера, королівські образи, запальні танці, сцена, що в технологічному аспекті не має собі рівних в Україні – не пропустіть можливість насолодитися гранд-шоу Олі Полякової.
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Нагадаємо, 21 вересня кайфувати під хіти суперблондинки у Львові прийшло 35 тисяч глядачів.
Оля Полякова – перша в Україні артистка, якій вдалося зібрати стадіон.
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Шоу такого рівня гріх не показати всьому світу.
Вже 20 листопада співачка підкорюватиме Мінськ, а в наступному році під запальні хіти довгоногої красуні витанцьовуватимуть Канада та США.
До слова, раніше ми розповідали, як Оля Полякова відсвяткувала кришталеве весілля разом з чоловіком.
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