Українська Мадонна! Оля Полякова з гранд-шоу запалить сцену Палацу Спорту в Києві

Суперзірка української сцени, «королева ночі» Оля Полякова розкачає Палац Спорту. Кияни та гості столиці зможуть насолодитися додатковим грандіозним та високотехнологічним шоу вже 26 жовтня.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 6 Окт 2019 в 8:15 PDT

Співачка порадує прихильників виконанням своїх хітів «Королева Ночи», «Шлепки», «Бывший», «Люли», «Polyakova Style», «О, Боже, як больно», «Номер 1», «Мадонна», «Любовь-морковь», «Первое лето», «Любовница», «Звонила», «Лед тронулся».



Драйвова атмосфера, королівські образи, запальні танці, сцена, що в технологічному аспекті не має собі рівних в Україні – не пропустіть можливість насолодитися гранд-шоу Олі Полякової.

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Нагадаємо, 21 вересня кайфувати під хіти суперблондинки у Львові прийшло 35 тисяч глядачів.

Оля Полякова – перша в Україні артистка, якій вдалося зібрати стадіон.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 23 Сен 2019 в 7:57 PDT

Шоу такого рівня гріх не показати всьому світу.

Вже 20 листопада співачка підкорюватиме Мінськ, а в наступному році під запальні хіти довгоногої красуні витанцьовуватимуть Канада та США.

До слова, раніше ми розповідали, як Оля Полякова відсвяткувала кришталеве весілля разом з чоловіком.

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