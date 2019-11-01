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ICTV / Ранок / Магнітні бурі в листопаді 2019 – календар небезпечних дат / 01.11.2019 13:11
01.11.2019 13:11
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Магнітні бурі в листопаді 2019 – календар небезпечних дат

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У листопаді 2019 року на українців чекає декілька магнітних бур – як слабких, так і доволі потужних.

Коли саме плануються геомагнітні коливання в Україні, чи можуть вони нашкодити нашому здоров’ю та як вберегтися від негативного пливу магнітних бур?

Ранок у Великому Місті зібрав усю важливу інформацію в одному матеріалі.

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на листопад

Початок місяця має видатись спокійним – магнітих бур не планується. Вже 10-11 числа на українців чекає невелике геомагнітне коливання. А от найсильніші бурі очікуються в другій половині листопада.

10, 11, 23 листопада – слабкі магнітні бурі.

22 листопада – середня магнітна буря.

17, 20, 21 листопада – сильні магнітні бурі.

Календар магнітних бур листопад 2019

Вплив магнітних бур на здоров’я – симптоми

Магнітні бурі можуть викликати низку неприємних та навіть небезпечних симптомів у метеозалежних людей. Зокрема:

  • Зниження продуктивності та життєвого тонусу
  • Підвищення артеріального тиску.
  • Головний біль та запаморочення.
  • Сонливість або, навпаки, безсоння.
  • Загострення хронічних хвороб.

Як пережити магнітну бурю

  • Уникай перенавантаження на роботі, дозволь собі відпочити.
  • Намагайся не потрапляти у стресові ситуації.
  • Випивай мінімум 1,5 літра води на день.Причому мається на увазі не будь-яка рідина, а саме чиста вода.

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  • Виключи з меню занадто солодку солону, смажену та жирну їжу. Краще заміни все це на свіжі фрукти та овочі.
  • Відмовся від алкоголю та солодких газованих напоїв.
  • Будь ближче до природи! Гуляй на свіжому повітрі не менше 2 годин на день. Наприклад, вирушай помилуватися осіннім парком.
  • Прийми ванну з ефірним маслом герані, м’яти або апельсину – це допоможе привести нерви до ладу.

Нагадаємо, раніше ми публікували гороскоп на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада 2019.

Теги: магнітні бурі
01.11.2019 13:11
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