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ICTV / Ранок / Містична вечірка чи ексурсія на кладовище: чим зайнятися на Хелловін у Києві / 28.10.2019 15:59
28.10.2019 15:59
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Містична вечірка чи ексурсія на кладовище: чим зайнятися на Хелловін у Києві

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Досі не знаєш, чим зайнятися на Хелловін у Києві? Ранок у Великому Місті радий тобі допомогти. Усі деталі – читай нижче. 

Щороку напередодні Дня всіх святих у світі відзначають старовинне свято Хелловін. У ніч із 31 жовтня на 1 листопада прийнято перевдягатися в нечисту силу та різних містичних персонажів. 

Традиційний колір свята: чорний і помаранчевий.

Головний символ: гарбуз.

Чим зайнятися на Хелловін у Києві

Вечірка Back to the 90’s

Мрієш потрапити на вечірку 90-х? Тоді збирайся 2 листопада і приходь танцювати з іншими.

У нагоді стануть одяг кислотних кольорів, жуйки, яскравий макіяж та екстравагантні зачіски.

Не бійся, експерементуй і виділяйся з-поміж інших.

Пора перебрати шафу та одягнути те, що вже давно не бачило світ.

Коли: 2 листопада

Де: Docker-G pub

Початок: о 22 годині

Скільки: 100 – 125 гривень

Прогулянка кладовищем на Лисій горі 

хелловін фото

Хелловін – ідеальний час, щоб піти на Лису гору та послухати містичні історії.

Під час прогулянки по кладовищу ти дізнаєшся про культ мертвих, відьом та історію Замкової гори. Екскурсія триватиме півтори години.

Де: Лиса гора

Початок: 19.30

Скільки: 150 гривень

Реєстрація за телефоном: 097 571 46 96

Хелловін у цирку 

Де, як не в цирку, зустріти Хелловін. Тільки тепер замість звичних клоунів на вході тебе вітатимуть відьми, вовкулаки та різні містичні особи.

У цирку будуть представлені безкоштовні фотозони, а ще пройде конкурс кращих костюмів на Хелловін.

Той, хто виграє отримає квиток на виставу “Маятник часу”.

Де: Національний цирк України

Коли: 31 жовтня – 1 листопада

Початок: 20.00, вхід відкритий з 19.00

Скільки: від 100 гривень

Burning Halloween 

Туди можеш спокійно приходити навіть в офіційному костюмі після роботи, і не хвилюватися за одяг.

Адже на місці буде працювати прокат і спеціальна мейк-ап зона.

Хедлайнером вечірки стане британський електронний музикант – Max Cooper.

Де: Палац Культури Куренівка, вул. Костянтинівська, 73

Коли: 1 листопада

Початок: 22.00

Скільки: від 450 гривень

Halloween Na Dne

костюми на хелловін фото

Музика початку 2000-х, затишний майданчик для посиденьок з коктейлями і танців – це все чекатиме тебе вже 2 листопада.

Потурбуйся за одяг завчасно, адже на заході буде дрес-код.

Також по темі: Що приготувати з гарбуза: ТОП кращих рецептів Українська емігрантка розповіла, як насправді американці святкують Хелловін Чому варто їсти гарбуз: корисні властивості

Тобі потрібно з’явитися в незвичайному образі кіногероя або ж стати травесті.

Якщо зможеш усіх здивувати своїм луком, то отримаєш подарунки від організаторів.

Де: Kpoint place, вул. Глибочицька, 72

Коли: 2 листопада

Початок: 22.00

Скільки: 100 гривень за попереднім придбанням квитка, 150 – у день заходу.

Ну що ж, тепер ти знаєш, куди піти на Хелловін у Києві 2019 року. Готуйся і здивуй усіх.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про прикмети на удачу.

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Теги: Алла Гичка, Київ, Хелловін
28.10.2019 15:59
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