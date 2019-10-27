Чесна поліція і зірки в метро: українці розповіли про життя у Відні

Австрія – країна, де майже не буває заторів на дорогах. І не зважаючи на те, що мільйони туристів відвідують австрійську столицю Відень, місто лишається безпечним і чистим.

І що найголовніше – віденці дуже привітні та ввічливі.

Відень, як і багато інших європейських міст, успішно подолав проблему заторів на дорогах. Зрідка можна зустріти невеликі тягнучки по п’ятницях і перед святами.

А в метро можна зустріти місцевих знаменитостей чи політиків найвищого рангу.

– Віденським громадським транспортом користуються всі. Ти можеш зайти і сісти поруч з австрійським президентом або з депутатом, або з якоїсь зіркою. Це не в якості піару, просто на громадському транспорті пересуватися набагато зручніше і набагато швидше, – розповіла Ольга Лучіч, яка працює гідом у Відні.

За статистикою, 85% жителів Відня зазначили, що вони задоволені своїм життям у місті. Адже влада ставить у пріоритет людське життя, здоров’я та гармонію з природою.

Коли в Австрії випадає перший сніг, щоб люди не ковзали на слизькому асфальті, посипають доріжки не сіллю чи піском, як в Україні, а камінцями.

А наприкінці сезону спеціальні машини збирають їх, промивають, висушують і відкладають в ангари до наступної зими, бо вони багаторазові.

– Тут дуже чисто, тому що у нас багато штрафів за дрібні порушення. Наприклад, перейти на червоний колір не можна – штраф 36 євро. Не можна за кермом говорити по телефону. У авто потрібно бути пристебнутим, прибирати за тваринами. І тут неможливо поліцейському дати хабар, – додала Ольга Лучіч.

Поліція дійсно працює на совість: хабарів не беруть і порушників не пробачають.

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У Відні спокійно та безпечно, і все завдяки поліції та владі, яка не встромляла палки в колеса правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Відні роблять безкоштовні пластичні операції.

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