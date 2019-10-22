У Відні роблять безкоштовні пластичні операції?

Відень – місто, яке вже десять років поспіль очолює рейтинг найкомфортніших міст для життя.

Міста оцінюють за десятками показників. Тут і безпека, і освіта, бізнес-клімат, тощо. Медицина в тому числі. Якщо у вас є страховка, чимало послуг – безкоштовні. Покривається навіть пластична хірургія.

Як збільшити груди за рахунок держави? У який вид громадського транспорту сісти, аби зустріти президента? Та через що в місцевому метро заборонили їсти шаурму? Дізнаєтесь просто зараз.

Життя у Відні

Вже понад 20 років, міжнародна консалтингова агенція Мерсер створює рейтинг міст за рівнем комфорту проживання. І от 2019-го – Відень вже вдесяте посів першу сходинку у цьому рейтингу. Київ, наприклад, лише на 173 місці.

Для розрахунку коефіцієнту беруть десятки показників: тут і освіта, і безпека, і медицина, і якість клімату для ведення власної справи.

Зарплати і пенсії у Відні

Почнемо з грошей. А саме – з пенсії. Середня тривалість життя в Австрії – 81 рік. І для пенсіонерів тут створені особливі умови.

«Мені здається, що австрійським пенсіонерам живеться дуже класно. Адже тут велика пенсія. Іноді вона сягає до 70% від зарплати, тож люди не сидять з онуками і не садять городи, а гуляють», – розповідає Ольга Лучіч, яка працює гідом у Відні.

Мінімальна зарплата в Австрії – півтори тисячі євро. Середня – доходить до трьох тисяч шестисот. Тож із такими зарплатами – пенсії теж непогані. Мінімальна – десь приблизно 800 євро. Проте на таку пенсію майже ніхто не живе. В середньому отримують до 2000 на місяць.

Медицина у Відні

Медицина! Як і у більшості країн світу, тут обов’язково треба мати страховку. Населення, яке працює, забезпечується страхуванням за рахунок працедавців. Найменше, на що може розраховувати робітник – це придбання страховки 50 на 50. Тобто половину сплачуєте ви, а половину – ваша компанія.

Якщо ж роботи немає, накопичень також і допомогти нікому – держава забезпечить таких віденців страховкою за рахунок коштів з бюджету.

«Кожна людина (є такий закон ) має право потрапити до лікарні, чи вона має гроші чи не має, чи є у неї страхування, чи відсутнє. Тобто, якщо не дай Боже зараз хтось впаде перед лікарнею, то ніхто не буде питати, чи є страхування. Всі почнуть лікувати, бо життя тут на першому місці», – розповідає пластичний хірург Тетяна Хоменко.

Послуги, які покриває австрійська медична страховка – дійсно вражають. Наприклад, якщо психолог підтвердить, що зайва вага, чи замалий розмір грудей має сильний вплив на психологічний стан та здоров’я людини – то за пластичну операцію, яка виправить проблеми, заплатить страхова.

Якість води у Відні

Один із аспектів, який беруть до уваги укладачі рейтингу – це якість питної води. Так от, у Відні – звичайна водопровідна вода з крану ще «вчора» бігла гірськими струмками. Тож вона настільки чиста, що її навіть кип’ятити не треба.

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Транспорт у Відні

У Відні просто неймовірна транспортна система. Якщо подивитись на карту міста, то буквально усі закутки міста оповиті різним транспортом: це і міські електрички, і метро, і трамваї, і автобуси.

Вартість однієї поїздки будь яким транспортом – 2 євро 40 центів. Це майже 65 гривень. Хоча – можна і зекономити. Якщо купити річний проїзний за 365 євро. Виходить, що транспортом можна користуватись безлімітно лише за 30 гривень на день.

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