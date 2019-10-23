Пекло в Еквадорі: як президент втік із країни, коли вбивали народ

З 3 по 13 жовтня Еквадор згадувався чи не в усіх світових новинах. Країна вийшла на протест через підвищення цін на бензин та дизельне паливо.

Загинуло близько 10 людей і кілька тисяч було поранено.

Чим закінчилися ці протести,

і чи домоглися еквадорці свого, розповіла українка Алла, яка понад 6 років живе в Еквадорі.

Чому розпочався мітинг в Еквадорі

2 жовтня президент Еквадору Ленін Морено скасував субсидії на бензин і дизельне паливо.

Це рішення обурило населення країни, і вже 3 жовтня водії та інші люди вийшли на страйк.

Майже весь транспорт у країні перестав працювати. 4 жовтня стало відомо, що індіанці, корінне населення Еквадору, яке живе в горах, вирушило підтримати народний бунт.

Президент на протести відреагував не так, як сподівався народ.

Замість того, щоб скасувати своє рішення, він оголосив про надзвичайний стан.

Поліції та військовим влада віддала наказ навести порядок у країні. За словами Алли, виконувати наказ вони почали дуже жорсткими методами.

– В інтернеті з’являється відео про те, як поліцейські скинули кількох молодих людей із мосту. Це сталося в неблагополучному районі Кіто. Багато людей думають, що це були злочинці, але вже підтвердилося, що один із загиблих неповнолітній інвалід, який не має нічого спільного зі злочинним світом. На тлі цього президент запевняє, що ніякої агресії немає, що поліція і військові виконують свою роботу, – розповіла українка.

Кількість убитих і поранених людей із кожним днем лише збільшувалася.

Алла каже, що хтось із військових по секрету передавав звукове повідомлення, в якому йшлося, що їх влада змушує вбивати індійців за гроші.

У той час, як Кіто палало, у президента Леніна Морено з’явилися більш невідкладні справи в місті Гаякіль, яке знаходиться в 430 кілометрах від столиці.

Еквадор перетворився на справжнє пекло. Горіли будівлі, помирали люди, у столицю активніше звозили воєнну техніку та військових.

–У Кіто продовжували прибувати військові на вертольотах. Привезли нові боєприпаси. Люди на колінах намагалися напоумити поліцейських і військових. Адже вони один народ, а поліцейські порушують мирну зону, – каже українка.

За словами Алли, місцеві ЗМІ в цій історії стали на бік влади.

Майже в кожній новині вони перекручували факти, намагалися виставити винними не президента і компанію, а людей.

Якщо в інтернеті з’являлися відео, які могли скомпрометувати владу, поліцейських або військових – вони одразу ж видалялися.

Чим закінчився мітинг

Страйки, вбивства та безлад тривав доти, поки влада країни та представники протестів не сіли за стіл переговорів.

13 жовтня президент з індійцями у присутності ООН провели розмову. Президент упирався і намагався виправдати вжиті заходи, але все це звучало не надто переконливо

Переговори закінчилися на користь народу. Президент хоч і не дуже охоче, але погодився скасувати своє рішення.

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Після цього люди з військовими обіймалися, вітали один одного і співали гімн. Наступного дня всі прибирали місто.

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