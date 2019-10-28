ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю

ТОП-5 кращих чоловічих стрижок 2019, які змусять тебе полюбити себе у дзеркалі.

Кожен чоловік мріє виглядати стильно та викликати захоплення у протилежної статі.

Ранок у Великому Місті готовий тобі допомогти у цьому. Дивись кращі чоловічі стрижки нижче.

Обирай і біжи до барбершопу.

ТОП-5 кращих чоловічих стрижок 2019

Канадка

Якщо не знаєш, як підстригтися, тоді пропонуємо тобі зробити канадку.

Ця зачіска добре підійде під будь-який тип обличчя. Але й тут є свої особливості.

Якщо у тебе квадратне обличчя, попроси все ж додати трохи об’єму зверху.

Унікальність цієї зачіски в тому, що волосся вкладається назад.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктор Третьяк (@box_polubox) 22 Окт 2019 в 12:56 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вячеслав (@gerasimoviacheslav_) 26 Дек 2017 в 5:07 PST

Британка

Це англійська стрижка. Така зачіска добавить до твого образу сексуальності та брутальності.

Вона трохи схожа на канадку, але на відміну від неї, тут потрібно зробити проділ і волосся вкласти набік.

Її часто використовують на модних показах, із нею ходив і Девід Бекхем.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 27 Май 2016 в 8:14 PDT

Гранж

У тренді зачіски у стилі гранж, тобто злегка розпатлане волосся.

Така стрижка підійде тим, хто сміливий і не боїться експериментувати.

Особливість зачіски в тому, що її можна робити як на коротке, так і на довге волосся.

Єдиний мінус, стрижка гранж не підійде під діловий костюм, швидше до рваних джинсів і рубашки.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АКАДЕМИЯ ДИВА BY PIVOT POINT (@pivot_point_moscow) 28 Авг 2017 в 3:55 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АКАДЕМИЯ ДИВА BY PIVOT POINT (@pivot_point_moscow) 30 Авг 2017 в 3:15 PDT

Бокс

Це одна з найпопулярніших стрижок серед чоловіків різного віку. Адже коротке волосся не потребує ретельного догляду.

До того ж, ця стрижка візуально подовжує обличчя та додає йому виразності.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Lab-Space (@labspacestudio) 18 Июл 2018 в 12:25 PDT

Напівбокс

Відростив трохи волосся і не знаєш, як підстригтися? Зроби напівбокс.

Ця стрижка пасує для тих, у кого кругле або овальне обличчя, і підійде під будь-який стиль одягу.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БарберЧоловічий майстер (@valik_barber_shop) 26 Дек 2018 в 10:29 PST



Ось такі стрижки зараз у моді. Обирай, що тобі подобається більше і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зачіски на коротке волосся.