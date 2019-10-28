ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю

ТОП-5 кращих чоловічих стрижок 2019, які змусять тебе полюбити себе у дзеркалі.
Кожен чоловік мріє виглядати стильно та викликати захоплення у протилежної статі.
Ранок у Великому Місті готовий тобі допомогти у цьому. Дивись кращі чоловічі стрижки нижче.
Обирай і біжи до барбершопу.
ТОП-5 кращих чоловічих стрижок 2019
Канадка
Якщо не знаєш, як підстригтися, тоді пропонуємо тобі зробити канадку.
Ця зачіска добре підійде під будь-який тип обличчя. Але й тут є свої особливості.
Якщо у тебе квадратне обличчя, попроси все ж додати трохи об’єму зверху.
Унікальність цієї зачіски в тому, що волосся вкладається назад.
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Британка
Це англійська стрижка. Така зачіска добавить до твого образу сексуальності та брутальності.
Вона трохи схожа на канадку, але на відміну від неї, тут потрібно зробити проділ і волосся вкласти набік.
Її часто використовують на модних показах, із нею ходив і Девід Бекхем.
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Гранж
У тренді зачіски у стилі гранж, тобто злегка розпатлане волосся.
Така стрижка підійде тим, хто сміливий і не боїться експериментувати.
Особливість зачіски в тому, що її можна робити як на коротке, так і на довге волосся.
Єдиний мінус, стрижка гранж не підійде під діловий костюм, швидше до рваних джинсів і рубашки.
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Публикация от АКАДЕМИЯ ДИВА BY PIVOT POINT (@pivot_point_moscow)
Бокс
Це одна з найпопулярніших стрижок серед чоловіків різного віку. Адже коротке волосся не потребує ретельного догляду.
До того ж, ця стрижка візуально подовжує обличчя та додає йому виразності.
Напівбокс
Відростив трохи волосся і не знаєш, як підстригтися? Зроби напівбокс.Також по темі: Зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно (Фото) Стильні зачіски на довге волосся, які зроблять тебе королевою вечора Стильні зачіски на романтичне побачення
Ця стрижка пасує для тих, у кого кругле або овальне обличчя, і підійде під будь-який стиль одягу.
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Ось такі стрижки зараз у моді. Обирай, що тобі подобається більше і читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про зачіски на коротке волосся.
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