Магнітні бурі в листопаді 2019 – календар небезпечних дат

У листопаді 2019 року на українців чекає декілька магнітних бур – як слабких, так і доволі потужних.
Коли саме плануються геомагнітні коливання в Україні, чи можуть вони нашкодити нашому здоров’ю та як вберегтися від негативного пливу магнітних бур?
Ранок у Великому Місті зібрав усю важливу інформацію в одному матеріалі.
Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на листопад
Початок місяця має видатись спокійним – магнітих бур не планується. Вже 10-11 числа на українців чекає невелике геомагнітне коливання. А от найсильніші бурі очікуються в другій половині листопада.
10, 11, 23 листопада – слабкі магнітні бурі.
22 листопада – середня магнітна буря.
17, 20, 21 листопада – сильні магнітні бурі.
Вплив магнітних бур на здоров’я – симптоми
Магнітні бурі можуть викликати низку неприємних та навіть небезпечних симптомів у метеозалежних людей. Зокрема:
- Зниження продуктивності та життєвого тонусу
- Підвищення артеріального тиску.
- Головний біль та запаморочення.
- Сонливість або, навпаки, безсоння.
- Загострення хронічних хвороб.
Як пережити магнітну бурю
- Уникай перенавантаження на роботі, дозволь собі відпочити.
- Намагайся не потрапляти у стресові ситуації.
- Випивай мінімум 1,5 літра води на день.Причому мається на увазі не будь-яка рідина, а саме чиста вода.
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- Виключи з меню занадто солодку солону, смажену та жирну їжу. Краще заміни все це на свіжі фрукти та овочі.
- Відмовся від алкоголю та солодких газованих напоїв.
- Будь ближче до природи! Гуляй на свіжому повітрі не менше 2 годин на день. Наприклад, вирушай помилуватися осіннім парком.
- Прийми ванну з ефірним маслом герані, м’яти або апельсину – це допоможе привести нерви до ладу.
Нагадаємо, раніше ми публікували гороскоп на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада 2019.
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