Магнітні бурі у жовтні 2019 – календар небезпечних дат

У жовтні 2019 року Україну накриють потужні магнітні бурі. Коли плануються геомагнітні коливання, як саме вони впливають на здоров’я людини та як захиститися від шкідливого впливу магнітних бур? Читай у нашому матеріалі.

Коли будуть магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на жовтень

У першій половині жовтня на українців чекає декілька магнітних бур середньої потужності. Але найсильніші коливання очікуються в другій половині місяця.

2, 6, 15 и 27 жовтня – слабкі магнітні бурі.

1 жовтня – середня магнітна буря.

24, 25 и 26 жовтня – сильні магнітні бурі.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати низку неприємних та навіть небезпечних симптомів.

Зниження працездатності та загальна слабкість.

Головний біль.

Безсоння.

Підвищення артеріального тиску.

Біль у суглобах.

Як захиститися від шкідливого впливу магнітних бур

Не навантажуй себе надмірно важкою фізичною роботою, більше відпочивай

Уникай стресових ситуацій та намагайся якомога менше нервувати.

Випивай 1,5-2 літри чистої води на день.

Заміни солодку солону та жирну їжу на свіжі фрукти та овочі.

Відмовся від алкоголю та газованих напоїв.

Гуляй на свіжому повітрі не менше 2 годин на день та частіше провітрюй кімнату.

Прийми ванну з ефірним маслом м’яти, бергамоту або лаванди.

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