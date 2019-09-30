Місячний календар на жовтень 2019: сприятливі та несприятливі дні

Місячний календар на жовтень 2019 року підкаже тобі, які дні будуть найбільш сприятливі для нових починань, а які, навпаки, несприятливі.

Детальніше про це – читай нижче у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Місячний календар на жовтень 2019 року

Сприятливі дні в жовтні 2019: 1, 2, 8, 19, 25, 30

Несприятливі дні в жовтні 2019: 7, 9, 17, 20, 22, 26

Найбільш сприятливі дні у жовтні 2019

1 та 2 жовтня: у ці дні ти відчуєш неймовірний приплив енергії, тому постарайся спрямувати її у правильне русло. Наприклад, у справу, яка раніше здавалася тобі недосяжною. На тебе чекають нові знайомства як в особистому плані, так і в діловому. Тож не проґав момент.

8 жовтня: вдалий час, щоб розпочати робити все те, про що вже давно думаєш. Хочеш почати ходити у спортзал? Запишись. Хочеш піти на танці? Сходи. Хочеш розпочати бізнес? Знайди ділового партнера. Усе, що ти зробиш, буде вдаватися легко. Головне – розпочати рух.

19 жовтня: цей день потрібно присвятити творчості та активності. До того ж, він добре підійде для відпочинку в лісі з родиною або ж для прогулянки на велосипедах. А ввечері краще займись складанням планів на майбутнє, і найближчим часом розпочинай робити все за пунктами.

25 жовтня: у цей день удача прийде до всіх, хто займається торгівлею, банківськими операціями та бухгалтерією. День вдалий для розвитку, тому почитай щось нове, щоб набути нових знань у своїй професії. А ще вирішуй питання, які давно були відкладені в комору.

30 жовтня: відклади на цей день усі думки про майбутнє та бізнес. Є ймовірність, що найоригінальніші ідеї чатуватимуть на тебе саме сьогодні. Рекомендовано обзавестись новими знайомими, але не квапся приймати важливі рішення. Є ризик, що все піде не за планом.

Несприятливі дні в жовтні 2019

7 жовтня: у жодному разі не йди на невиправданий ризик: сьогодні авантюри ні до чого хорошого не призведуть. Якщо є можливість, відклади важливі зустрічі та прийняття рішень. Краще присвяти день відпочинку та релаксації. А вже завтра візьмешся за справи з новими силами, адже буде дуже вдалий день.

9 жовтня: сьогодні не варто починати нових справ. Краще закрити старі питання, які вже давно висять у повітрі. Будь обережним у усьому і не роби дорогих покупок.

17 жовтня: сьогодні рідні та колеги будуть тебе критикувати. Не ображайся, замість цього – пошукай конструктив у їхніх словах. Це допоможе тобі тверезо поглянути на себе, реально оцінити свої сильні та слабкі сторони. І як результат – стати краще.

20 жовтня: Сьогодні саме той день, коли неможна нічого брати в борг. Це стосується і кредитів у банках. Відклади такі маніпуляції з грошима як мінімум до завтра, інакше вони можуть затягнути тебе в боргову яму! Давати в борг сьогодні теж не варто, адже є ризик, що позичене ніколи до тебе не повернеться.

22 жовтня: Намагайся максимально контролювати свої емоції та уникати конфліктів. Інакше на тебе чекає неприємна ситуація, наслідки якої не вдасться виправити ще дуже довго.

26 жовтня: Ти почуєш чимало компліментів на свою адресу. Але деякі з них можуть бути просто лестощами від людей, яким від тебе щось треба. Тож сьогодні довіряй словам лише тих, кого любиш і поважаєш.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на жовтень 2019.

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