Місячний календар садівника-городника на жовтень 2019 року: найбільш сприятливі дні

Місячний календар садівника-городника на жовтень 2019 стане тобі у нагоді, адже прийшов час готуватися до зими.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе всю необхідну інформацію. Отож, читай і зберігай.

Місячний календар садівника-городника на жовтень 2019

Сприятливі дні

1 – 2 жовтня: у ці дні рекомендується садити на зиму цибулю, щавель і часник. А ще це вдалий час для пересадки квітів.

3 – 4 жовтня: підготуй плоди до зберігання. У ці дні рекомендовано саджати фруктові дерева та виноград. Якщо маєш парник, то там добре було б почати садити капусту, петрушку, салат і цибулю.

5-6 жовтня: якщо плануєш садити смородину, сливові дерева чи грушу, тоді займися ними саме цими днями. У результаті ти обов’язково отримаєш хороший врожай. Із квітів добре було б посадити троянди та багаторічні декоративні культури.

10-11 жовтня: вдалий час для того, щоб зайнятися культивацією землі та удобренням плодів.

12-13 жовтня: у ці дні не варто саджати щось на вулиці. Бажано засівати землю в теплиці або посадити щось, що зможе рости в домі.

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15-16 жовтня: вдалий час, щоб збирати плоди та відкладати їх на зимове зберігання. Рекомендовано садити часник, шпинат, гірчицю та цибулю.

19-20 жовтня: займися заготовкою на зиму лікувальних трав і зелені. А ще у ці дні буде добре вдаватися консервація.

26 жовтня: рекомендовано зайнятися поливом, удобренням і загальним доглядом за посіяним.У теплиці можеш посадити зелень, гірчицю та салат.

30 – 31 жовтня: вдалий час, щоб збирати плоди та заготовлювати їх на зиму. Якщо потрібно, займись просушуванням грибів та овочів. До того ж, саме 30 та 31 жовтня –найбільш вдалий час для пересадки квітів. Вони швидко мають розцвісти.

Можеш ознайомитися зі сприятливими днями в календарі, вони позначені зеленим кольором. Усі інші дні не є спритливими для роботи в саду та на городі.

Тепер ти маєш місячний календар садівника-городника на жовтень 2019 року. Зберігай собі необхідну інформацію та читай інші наші матеріали.

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