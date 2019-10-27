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ICTV / Ранок / Усі купують квартири, а корейці – ні: цікаві факти про життя в Південній Кореї / 27.10.2019 09:18
27.10.2019 09:18
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Усі купують квартири, а корейці – ні: цікаві факти про життя в Південній Кореї

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Південна Корея – країна, яка славиться якісними автомобілями та найсучаснішими технологіями.

Жителі Кореї частіше живуть в орендованих квартирах, аніж у власних. Якщо і наважуються купити щось своє, то беруть кредит.

Якщо ви приїхали вчитися до Кореї, то найвигідніший дах над головою – це студентський гуртожиток.

У них передбачені кімнати на одного студента, але можна і гуртом жити, так дешевше.

Наприклад, якщо кімната на чотирьох, то платити доведеться в середньому $150 на місяць.

Це набагато дорожче, ніж в Україні, але в цю вартість входить не лише проживання, а й інтернет та дворазове харчування.

Усі інші, зазвичай, орендують квартири. Шукають їх через агенції по нерухомості.

Як зняти квартиру в Південній Кореї 

Якщо людина приїхала в Корею за запрошенням великої компанії, то є вірогідність, що компанія сама знайде і навіть оплатить житло для запрошеного.

– Людина буде платити лише за комунальні послуги. Це приблизно $150-200 на місяць. У зимовий період може бути і $300, – розповів українець Володимир.

Для тих, кому компанія проживання не оплачує, є два варіанти оренди.

Перший – заплатити орендодавцю певну суму-гарантію, так званий депозит, а потім щомісяця оплачувати оренду та комуналку.

Однак сума депозиту може бути в 10 разів вищою, ніж оренда за місяць.

Другий варіант оренди – заплатити орендодавцю великий депозит і не платити місячну оренду, лише комуналку.

– Проблема в тому, що цей великий депозит може становити 80% від кошторису самого житла, тобто це може бути і 100, і 200, і 300, і 500 тисяч доларів, – розповів герой сюжету.

Але великий депозит повертається, коли людина виїжджає з квартири. За словами Володимира, контракти на оренду житла зі сплатою великого депозиту укладаються на багато років.

За ці роки орендодавець може робити з депозитом усе, що захоче: вкладати в бізнес, у будівництво іншої квартири, покласти гроші на депозит у банк, і йому будуть нараховуватися проценти.

Чому корейці не купують квартири

По-перше, багато хто з них не прив’язується до одного місця чи міста.

Часто переїжджають кудись на роботу, навчання.

По-друге, у Кореї дуже дороге житло, особливо, якщо мова йде про житло в Сеулі.

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Ті, хто все ж таки має намір обзавестися власними квадратними метрами, беруть житло в кредит.

Але, за словами Володимира, іноземцям банки дуже рідко видають кредити.  

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нестандартне життя у Французькій Гвіані

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Теги: Анна Мещерякова, емігранти, Південна Корея
27.10.2019 09:18
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