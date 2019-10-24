Грабіжники на вокзалах: як захиститися, і до чого тут Руслана Писанка

Напевно, ви чули, що на акторку Руслану Писанку напали на вокзалі. І намагались пограбувати. І такі інциденти на вокзалах стаються ледь не щодня. Як вберегтись від крадіїв – дізнаєтесь із матеріалу.

Жахлива історія на вокзалі сталася з відомою акторка та телеведучою Русланою Писанкою. Акторка поверталась із гастролей. Коли йшла з поїзда до авто, відчула дотик ззаду. Розвернулась і побачила, як дівчина буквально повисла на її рюкзаку. Позаду було ще кілька хлопців.

«Насправді мені було страшно. У мене дуже добра реакція, тому я одразу, перелякавшись, перекрутилась і зробила поворот на 360 градусів і впала від того, що не змогла втримати рівновагу. І коли я впала, з мого рюкзака – у мене був за плечима рюкзак – випали всі речі, які лежали», – згадує акторка.

На допомогу прибіг чоловік акторки. Він розігнав крадіїв. У Руслани численні садна, розбитий лікоть та розірваний пуховик. Але до поліції вона не зверталась, бо не вірила, що це допоможе. А її допис про напад спричинив справжній резонанс у соцмережах.

«Висновок простий – треба бути обачнішою. Я хочу всіх застерегти на вокзалі не треба ловити гав», – попереджає Руслана.

Як злочинці на вокзалах крадуть наші речі?

Метод 1 – у натовпі зловмисники витягують ваш гаманець. Ви можете цього навіть не помітити.

Метод 2 – до вас підсідає незнайомець та заводить розмову. Просить вас постежити за його сумками, чим викликає довіру. Жертва у відповідь може так само попросити подивитись за сумками. І їх поцуплять.

Метод 3 – крадії у змові з поліцейськими. І тоді знайти вкрадене просто неможливо.

«Хтось щось краде, десь комусь щось сплачує, а хтось кришує. Я не кажу, що це вся поліція, але такі випадки можуть мати місце», – розповідає кримінальний експерт Руслан Сушко.

Як не потрапити на гачок?

Для того, щоб не втрапити на гачок крадіїв, будьте особливо уважними, коли знайомитесь із людьми на вокзалі. Ваш співрозмовник може обдурити вас. Не світіть гаджетами та грошима. Тримайте всі свої речі в полі зору, поближче до себе. Особливо цінні ховайте у внутрішні кишені, куди важко дістатись.

«Не залишайте своє майно без нагляду навіть на короткий час. Не помітите як воно зникне. Користуйтесь камерами схову. Це найбільш надійно з усього, що може бути на вокзалі», – радить експерт.

Що робити, якщо вас таки обікрали?

Якщо ви вже стали жертвою вокзальних злочинців, не гайте ні хвилини.

Також по темі: Покупки через інтернет: як розпізнати продавця-шахрая Як не стати жертвою квартирних аферистів? Екстрасенси-шахраї: як з українців виманюють гроші

Здіймайте галас та шукайте очевидців. Відразу звертайтесь до поліцейських. Пункти патрульних є на кожному великому вокзалі.

Знаходять вкрадене рідко. Але чим швидше ви звернетесь до поліції, тим більше шансів, що вам повернуть ваші речі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не стати жертвою квартирних аферистів.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.