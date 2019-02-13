Як не стати жертвою квартирних аферистів?

Друзі, багатьом з нас доводиться знімати квартири. А аферисти лише чекають вдалого моменту. Отож, як вони кидають з орендою житла та як від них захистися?
Як шахраї кидають з орендою житла?
Коли Катерина повернулася з подорожі на неї чекав дуже неприємний сюрприз. На порозі однокімнатної квартири в центрі столиці, яку вона орендує, дівчину зустрів незнайомець. Але це був не крадій. А, як виявилося, такий же орендар квартири, як і Катерина. Їх обох кинув дід-аферист, який не є власником житла. Він перездав чужу квартиру спочатку Катерині, а коли та поїхала за кордон, студенту із Судану. Дівчина разом зі своїм хлопцем встигли сплатити діду-аферисту за оренду квартири майже 17 тисяч гривень. А потім, як з’ясувалося, пенсіонер провернув цілу аферу з липовими документами.
«Липовий власник зняв цю квартиру у справжньої власниці місяць тому. У нього був підроблений паспорт. Їй він показував приписку харківську, а нам – у цьому будинку. Тобто у нього був підроблений крадений паспорт, і він ще підробив прописку», – розповіла Катерина Сенченко, яка стала жертвою квартирного афериста.
А ще є Богдана Левицька, яку теж кинули з орендою квартири. Щоправда, по іншому. Її обманула шахрайка-ріелторка. Пообіцяла дівчині хорошу квартиру, запросила до офісу, дала на підпис угоду, забрала 4 тисячі гривень і відправила дивитися квартиру.
«Я виходжу на Деміївській, починаю шукати цей будинок і розумію, що не можу його найти. Я починаю гуглити. А такого будинку взагалі нема», – поділилась Богдана.
Як і немає фірми з ріелтором, до яких звернулася дівчина. Типова афера з липовими документами, неіснуючим офісом та ріелторами, які після того, як забирають гроші, зникають.
Що робити, аби вас не кинули на гроші!
- Ніколи не сплачуйте гроші наперед.
- Ретельно перевіряйте як самого ріелтора, так і документи власника квартири: паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує право власності на житло.
- Перевіряйте все в оригіналі і не лише візуально.
«Перевірте паспорт на сайті міністерства внутрішніх справ. Є можливість перевірити за серією та номером паспорта. Чи є паспорт втрачений, чи він розшукується. Також можна перевірити право власності через сайт Міністерства юстиції. Зробити витяг за адресою нерухомого майна, або за особою», – зазначив адвокат Віталій Собкович.
Зробити витяг – не проблема. І коштуватиме це лише 23 гривні. Це ж краще, ніж втратити десятки тисяч, якщо вас кинуть шахраї з орендою.
Якщо ж ви таки потрапили в пастку аферистів
- Пишіть заяву в поліцію.
- Допоможе і розголос у ЗМІ та в мережі.
Звичайно, навряд чи це допоможе знайти аферистів. Втім, багатьох людей вдасться вберегти від схожих історій.
Нагадаємо, раніше ми розповідали: Що коїться в українських хостелах?
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