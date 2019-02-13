Як не стати жертвою квартирних аферистів?

Друзі, багатьом з нас доводиться знімати квартири. А аферисти лише чекають вдалого моменту. Отож, як вони кидають з орендою житла та як від них захистися?

Як шахраї кидають з орендою житла?

Коли Катерина повернулася з подорожі на неї чекав дуже неприємний сюрприз. На порозі однокімнатної квартири в центрі столиці, яку вона орендує, дівчину зустрів незнайомець. Але це був не крадій. А, як виявилося, такий же орендар квартири, як і Катерина. Їх обох кинув дід-аферист, який не є власником житла. Він перездав чужу квартиру спочатку Катерині, а коли та поїхала за кордон, студенту із Судану. Дівчина разом зі своїм хлопцем встигли сплатити діду-аферисту за оренду квартири майже 17 тисяч гривень. А потім, як з’ясувалося, пенсіонер провернув цілу аферу з липовими документами.

«Липовий власник зняв цю квартиру у справжньої власниці місяць тому. У нього був підроблений паспорт. Їй він показував приписку харківську, а нам – у цьому будинку. Тобто у нього був підроблений крадений паспорт, і він ще підробив прописку», – розповіла Катерина Сенченко, яка стала жертвою квартирного афериста.

А ще є Богдана Левицька, яку теж кинули з орендою квартири. Щоправда, по іншому. Її обманула шахрайка-ріелторка. Пообіцяла дівчині хорошу квартиру, запросила до офісу, дала на підпис угоду, забрала 4 тисячі гривень і відправила дивитися квартиру.

«Я виходжу на Деміївській, починаю шукати цей будинок і розумію, що не можу його найти. Я починаю гуглити. А такого будинку взагалі нема», – поділилась Богдана.

Як і немає фірми з ріелтором, до яких звернулася дівчина. Типова афера з липовими документами, неіснуючим офісом та ріелторами, які після того, як забирають гроші, зникають.

Що робити, аби вас не кинули на гроші!

Ніколи не сплачуйте гроші наперед.

Ретельно перевіряйте як самого ріелтора, так і документи власника квартири: паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує право власності на житло.

Перевіряйте все в оригіналі і не лише візуально.

«Перевірте паспорт на сайті міністерства внутрішніх справ. Є можливість перевірити за серією та номером паспорта. Чи є паспорт втрачений, чи він розшукується. Також можна перевірити право власності через сайт Міністерства юстиції. Зробити витяг за адресою нерухомого майна, або за особою», – зазначив адвокат Віталій Собкович.

Зробити витяг – не проблема. І коштуватиме це лише 23 гривні. Це ж краще, ніж втратити десятки тисяч, якщо вас кинуть шахраї з орендою.

Якщо ж ви таки потрапили в пастку аферистів

Пишіть заяву в поліцію.

Допоможе і розголос у ЗМІ та в мережі.

Звичайно, навряд чи це допоможе знайти аферистів. Втім, багатьох людей вдасться вберегти від схожих історій.

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