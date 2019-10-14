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ICTV / Ранок / Гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку / 14.10.2019 09:15
14.10.2019 09:15
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Гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку. Ранок у Великому Місті розкаже, що на тебе чекає найближчими днями

Гороскоп з 14 по 20 жовтня 2019

Гороскоп для Овнів

Зірки радять Овнам оптимізувати сімейний бюджет – подумай, які статті витрат ти легко можеш скоротити. Відклади дорогі покупки та намагайся цього тижня уникати імпульсивних фінансових рішень. Інакше наприкінці місяця доведеться позичати гроші в рідних та друзів.

Найбільш сприятливий день: 16 жовтня

Гороскоп для Тельців

Цього тижня гороскоп радить тобі не стримувати творчі пориви. У пориві фантазії до тебе може прийти геніальна ідея, яка допоможе підвищити якість життя в майбутньому. Втім перед тим, як реалізувати її на практиці, порадься з рідними. Особливу увагу зверни на думку старшої людини однієї з тобою статі. Її порада цього разу виявиться найбільш влучною.

Найбільш сприятливий день: 20 жовтня

Гороскоп для Близнюків

Наступні 7 днів будуть для тебе спокійними та передбачуваними. Яскравих подій чекати не варто.

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Аби не засумувати від нудьги, займись саморозвитком: запишись у спортзал, почни захопливу книгу чи знайди нове хобі.

Найбільш сприятливий день: 14 жовтня

Гороскоп для Раків

Зірки радять тобі цього тижня не піддаватися похмурим думкам. Замість цього присвяти час культурному розвитку та спілкуванню з рідними.

Найбільш сприятливий день: 16 жовтня

Гороскоп для Левів    

Цього тижня ти будеш у центрі уваги. Усі навколо оцінять твою харизму та ораторські здібності. Втім якщо на якомусь заході головною «зіркою» має бути інша людина – не намагайся її затьмарити. Таку надмірну активність ніхто не оцінить.

Найбільш сприятливий день: 19 жовтня

Гороскоп для Дів

 

Найближчими днями Діви можуть розраховувати новий цікавий проект і підвищення зарплати. Втім, аби не прогавити свій шанс, ти маєш озвучити керівництву свої амбіції.

Найбільш сприятливий день: 16 жовтня

Гороскоп для Терезів

14 жовтня на тебе чекає непростий день. Але намагайся не піддаватися поганому настрою! Якщо гідно витримаєш усі випробування – вже від завтра на тебе чекає біла смуга.

Найбільш сприятливий день: 17 жовтня

Гороскоп для Скорпіонів

Зірки радять Скорпіонам трішки розслабитись. Відклади справи (або переклади їх на плечі інших :)) – та присвяти час відпочинку. Наприклад, вирушай у невеличку подорож чи просто на прогулянку в парк.

Найбільш сприятливий день: 19 жовтня

Гороскоп для Стрільців

Іди вперед, навіть якщо на твоєму шляху виникатимуть несподівані перешкоди. Зірки запевняють – усі ці проблеми тимчасові і вирішаться самі собою. Тож просто не зважай на них!

Найбільш сприятливий день: 20 жовтня

Гороскоп для Козерогів

Цього тижня зірки радять тобі оновити гардероб та зачіску. А тим Козерогам, які ще не зустріли другу половинку, варто уважніше придивитися до свого оточення: імовірно, поруч уже є саме та людина, яку ти шукаєш. Залишилося просто її помітити.

Найбільш сприятливий день: 19 жовтня

Гороскоп для Водоліїв

Цей тиждень ідеально підходить для вирішення особистих питань. Тож саме час поговорити з партнером про свої почуття і вирішити всі проблеми, що накопичилися у вас за час стосунків.

Найбільш сприятливий день: 15 жовтня

Гороскоп для Риб

Цього тижня зірки радять Рибам не сидіти вдома. Запишись на курси, сходи на цікавий захід або хоча б заведи онлайн-друзів. Нові знайомства допоможуть тобі досягнути своїх цілей у майбутньому.

Найбільш сприятливий день: 16 жовтня

Нагадаємо, раніше публікували календар магнітних бур на жовтень 2019.

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Теги: гороскоп
14.10.2019 09:15
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