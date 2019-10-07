Магнітні бурі у жовтні 2019 – календар небезпечних дат

У жовтні 2019 року Україну накриють потужні магнітні бурі. Коли плануються геомагнітні коливання, як саме вони впливають на здоров’я людини та як захиститися від шкідливого впливу магнітних бур? Читай у нашому матеріалі.
Коли будуть магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на жовтень
У першій половині жовтня на українців чекає декілька магнітних бур середньої потужності. Але найсильніші коливання очікуються в другій половині місяця.
2, 6, 15 и 27 жовтня – слабкі магнітні бурі.
1 жовтня – середня магнітна буря.
24, 25 и 26 жовтня – сильні магнітні бурі.
Як магнітні бурі впливають на здоров’я
- Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати низку неприємних та навіть небезпечних симптомів.
- Зниження працездатності та загальна слабкість.
- Головний біль.
- Безсоння.
- Підвищення артеріального тиску.
- Біль у суглобах.
Як захиститися від шкідливого впливу магнітних бур
- Не навантажуй себе надмірно важкою фізичною роботою, більше відпочивай
- Уникай стресових ситуацій та намагайся якомога менше нервувати.
- Випивай 1,5-2 літри чистої води на день.
- Заміни солодку солону та жирну їжу на свіжі фрукти та овочі.
- Відмовся від алкоголю та газованих напоїв.
- Гуляй на свіжому повітрі не менше 2 годин на день та частіше провітрюй кімнату.
- Прийми ванну з ефірним маслом м’яти, бергамоту або лаванди.
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