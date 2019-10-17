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ICTV / Ранок / Календар риболова на жовтень 2019: коли буде клювати / 17.10.2019 11:53
17.10.2019 11:53
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Календар риболова на жовтень 2019: коли буде клювати

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Місячний календар риболовлі на жовтень 2019 підкаже, коли добре клюватиме, а коли можна повернутися додому зовсім без улову. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе всі сприятливі та несприятливі дати в одному матеріалі.

Навіщо потрібен місячний календар рибалки на жовтень 2019

Місячний календар риболовлі дає можливість заздалегідь визначити, у які дні риба добре клюватиме.

Це допоможе тобі правильно обрати день для рибалки та чудово провести час на природі.

Коли буде клювати в жовтні 2019?

календар риболова фото

Найращий кльов: 1-5, 17-19, 30-31 жовтня

Хороший кльов: 6-7, 8, 15-16, 21-23 жовтня

Середній кльов: 9, 14, 20, 29 жовтня

Не клюватиме: 10-13, 24-28 жовтня

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Тепер ти завжди знатимеш, коли варто вирушати на річку зі снастями, а коли – краще зайнятися іншими справами.

Не забувай звертатися до місячного календаря щоразу коли йдеш на риболовлю – і чудовий кльов тобі забезпечений.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на жовтень.

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Теги: місячний календар, поради
17.10.2019 11:53
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