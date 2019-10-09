Топ-9 зірок-дюймовочок, чий зріст нижчий за 160 см

Ці зірки – маленького зросту, але від того не менш успішні, красиві та привабливі.
Коли ми бачимо їх на червоних доріжках, на фото чи з екранів телевізорів, то комплексуємо, бо думаємо, що усі вони – моделі.
Проте насправді зріст цих популярних зірок нижчий за 160 см!
Шакіра
Зріст Шакіри – 155 см, але це ніколи не заважало їй виділятися з-поміж інших.
Співачка чудово танцює навіть на 15-сантиметрових підборах!
Леді Гага
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Ви думали, що Леді Гага – висока блондинка?
Насправді таку ілюзію роблять її височезні підбори. А її зріст насправді – 155 см!
Єва Лонгорія
Вона була найнижчою з «Відчайдушних домогосподарок», через що часто знімалася у сценах, стоячи на кріслі!
Її зріст – 158 см.
Крістіна Агілера
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І в цієї поп-діви невисокий зріст, через який її дражнили в дитинстві, – 156 см.
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Проте яка різниця, якого ти зросту, якщо ти – Крістіна Агілера?
Різ Візерспун
Недарма акторка Різ Візерспун виглядає сестрою для своєї доньки, адже та її вже переросла.
Зріст Різ – 154 см.
Аріана Ґранде
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Ви помітили, що Аріана майже завжди на публіці з’являється на високих підборах?
А все через те, що дівчина соромиться свого зросту – 155 см!
Ванесса Хадженс
Ніхто не міг подумати, що зріст Ванесси – всього 155 см.
А все через те, що її тодішній бойфренд – Зак Ефрон – мав всього 175 см, і вона добре виглядала на його фоні.
Кортні Кардашян
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Усі сестри Кардашян – невисокого зросту, але Кортні – взагалі маленька на їхньому фоні.
Її зріст – всього 149 см!
Гілларі Дафф
Зріст Гіларі – 156 см.
Проте дівчина втілила себе у багатьох сферах – вона і акторка, і співачка, і модель, і продюсер, і підприємець!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, на що жаліються українські зірки.
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