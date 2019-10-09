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ICTV / Ранок / Топ-9 зірок-дюймовочок, чий зріст нижчий за 160 см / 09.10.2019 11:44
09.10.2019 11:44
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Топ-9 зірок-дюймовочок, чий зріст нижчий за 160 см

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Ці зірки – маленького зросту, але від того не менш успішні, красиві та привабливі.

Коли ми бачимо їх на червоних доріжках, на фото чи з екранів телевізорів, то комплексуємо, бо думаємо, що усі вони – моделі.

Проте насправді зріст цих популярних зірок нижчий за 160 см!

Шакіра


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Публикация от Shakira (@shakira)

Зріст Шакіри – 155 см, але це ніколи не заважало їй виділятися з-поміж інших.

Співачка чудово танцює навіть на 15-сантиметрових підборах!

Леді Гага


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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Ви думали, що Леді Гага – висока блондинка?

Насправді таку ілюзію роблять її височезні підбори. А її зріст насправді – 155 см!

Єва Лонгорія


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Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Вона була найнижчою з «Відчайдушних домогосподарок», через що часто знімалася у сценах, стоячи на кріслі!

Її зріст – 158 см.

Крістіна Агілера


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Публикация от Christina Aguilera (@xtina)

І в цієї поп-діви невисокий зріст, через який її дражнили в дитинстві, – 156 см.

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Проте яка різниця, якого ти зросту, якщо ти – Крістіна Агілера?

Різ Візерспун


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Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Недарма акторка Різ Візерспун виглядає сестрою для своєї доньки, адже та її вже переросла.

Зріст Різ – 154 см.

Аріана Ґранде


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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Ви помітили, що Аріана майже завжди на публіці з’являється на високих підборах?

А все через те, що дівчина соромиться свого зросту – 155 см!

Ванесса Хадженс


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Публикация от Vanessa Hudgens (@vanessahudgens)

Ніхто не міг подумати, що зріст Ванесси – всього 155 см.

А все через те, що її тодішній бойфренд – Зак Ефрон – мав всього 175 см, і вона добре виглядала на його фоні.

Кортні Кардашян


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Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Усі сестри Кардашян – невисокого зросту, але Кортні – взагалі маленька на їхньому фоні.

Її зріст – всього 149 см!

Гілларі Дафф


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Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

Зріст Гіларі – 156 см.

Проте дівчина втілила себе у багатьох сферах – вона і акторка, і співачка, і модель, і продюсер, і підприємець!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на що жаліються українські зірки.

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Теги: зірки
09.10.2019 11:44
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