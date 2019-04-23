Кажуть, що не шикують: на що жаліються українські зірки?

Пліткують, що всі зірки живуть у триповерхових маєтках. Чутки чутками, а от як воно насправді, дізнались у них самих.

Нашим зіркам тільки й залишається, що віджартовуватися, бо від помешкань закордонних селебрітіс відвисає щелепа і в них, і в нас. Наприклад, у резиденції Леді Ґаґи 6 спалень, 7 ванних кімнат, власний кінотеатр, боулінг та винний погріб. І все це на узбережжі Тихого океану в Малібу. А будинок Анджеліни Джолі взагалі справжній середньовічний замок, у якому аж 35 кімнат.

Зірки, які живуть у квартирах

Багатьом вітчизняним зіркам до американських ще далеко. І це не про кількість спалень у домі чи розташування маєтків. Більшість із них живуть у простих квартирах. Ось, наприклад, знаменитий ресторатор Микола Тищенко каже, що не любить будинки, тому живе в квартирі. Соліст гурту «Время и стекло» Олексій Завгородній тієї ж думки.

Українські знаменитості бідкаються, що хоч у більшості власні квартири та вони не шикують. Кажуть, що живуть скромно, як прості люди.

«Квартира невелика – 180 м²», – каже Микола Тищенко.

Втім, серед нашого бомонду є зірки, які живуть, наче в Голлівуді – у власних будинках. Камалія, Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Руслана, Монатік і Влад Яма – всі вони мають приватний дім, хоч і не такий розкішний, як у Джолі.

Співачка Надя Дорофєєва зізнається, що власний дім – це її велика мрія. І хоч будинок ще у фантазіях та вона уже знає, як там усе буде.

Хтось із зірок живе в однокімнатній квартирі, хтось із родиною гуртується в маленькій квартирі звичайної багатоповерхівки та мріє про великий будинок, а хтось уже розгулює власним маєтком.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у які конфузи потрапляють зірки.

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