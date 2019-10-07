Гороскоп на тиждень з 7 по 13 жовтня 2019: що на тебе чекає

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку. Ранок у Великому Місті розкаже, що тобі пророкують зірки найближчими днями

Гороскоп з 7 по 13 жовтня 2019

Гороскоп для Овнів

Зірки кажуть, що цього тижня удача буде на стороні Овнів. Тож відкинь усі сумніви – і нарешті зроби те, що давно відкладаєш. Усе вийде якнайкраще, головне – не стримуй свої творчі пориви! А на вихідних на тебе чекає приємний сюрприз від близької людини. Головне – дочекатися!

Найбільш сприятливий день: 7 жовтня

Гороскоп для Тельців

Наступні 7 днів тобі варто бути більш уважним до рідних і друзів. Є імовірність того, що комусь із них скоро знадобитися твоя допомога. Спробуй зробити все, що у твоїх силах. Усі робочі питання зірки радять завершити до п’ятниці. Інакше про спокійні вихідні годі й мріяти!

Найбільш сприятливий день: 7 жовтня

Гороскоп для Близнюків

Близнюкам варто відпочити та відновити свої сили. Якщо є можливість, відклади всі важливі справи та присвяти час хобі й релаксу. Якщо цього не зробити – втома дасть про себе знати, і ти можеш наробити безглуздих помилок, за які доведеться ще довго розплачуватись.

Найбільш сприятливий день: 12 жовтня

Гороскоп для Раків

Починається вдалий період для планування справ. Запиши на папері все, що ти хочеш втілити в життя. Уважно перечитай список і подумай, що тобі для цього потрібно. І вже наступного тижня починай працювати над реалізацією своїх планів.

Найбільш сприятливий день: 10 жовтня

Гороскоп для Левів

Наступні 7 днів зірки рекомендують присвятити творчим пошукам та вирішенню неординарних завдань. Адже твоя креативність зараз – на піку! Навіть у тих справах, які тобі раніше не дуже вдавалися, зараз ти зможеш досягнути неабияких успіхів.

А ті Леви, які ще не зустріли свою другу половинку, мають великі шанси зробити це саме зараз.

Найбільш сприятливий день: 8 жовтня

Гороскоп для Дів

Цей тиждень пролетить легко і непомітно. Твоя продуктивність досягне відмітки максимум, тож не бійся братися за виконання складних завдань на роботі. Начальство це оцінить. Вільний час також присвяти саморозвитку: запишись на цікаві курси чи просто почитай книгу по професії.

Найбільш сприятливий день: 13 жовтня

Гороскоп для Терезів

Зараз у тебе є великі шанси, щоб піднятися на нову кар’єрну сходинку. Тож саме час просити підвищення! Втім за робочими моментами не забувай і про рідних. Зараз вони особливо потребують твоєї уваги. На вихідних присвяти вільний час не розвагам, а спілкуванню з родичами та друзями.

Найбільш сприятливий день: 13 жовтня

Гороскоп для Скорпіонів

Будь напоготові: цього тижня ти отримаєш важливу підказку – де, що і як потрібно виправити у твоєму житті. Скористайся нею – і справи одразу підуть на краще.

Найбільш сприятливий день: 11 жовтня

Гороскоп для Стрільців

Цього тижня Стрільцям не варто жертвувати особистим часом заради понаднормової роботи. Не факт, що начальство це взагалі помітить. Тож намагайся не брати додаткове навантаження, краще проведи час у колі найближчих людей.

Найбільш сприятливий день: 13 жовтня

Гороскоп для Козерогів

Наступні 7 днів тобі варто бути обережним із фінансами. Буде велика спокуса витратити велику суму на не дуже потрібну тобі річ. Але намагайся їй не піддаватись. Адже покупка не принесе ані користі, ані радості.

Найбільш сприятливий день: 10 жовтня

Гороскоп для Водоліїв

У твоєму офісі пануватиме напружена атмосфера. Але не варто перейматись, до серйозних наслідків для тебе це не призведе. Тож думати про звільнення не варто. А от втекти у невеличку відпустку – це хороша ідея!

Найбільш сприятливий день: 8 жовтня

Гороскоп для Риб

Цього тижня перед тобою відкриються нові можливості та перспективи. Щоб їх не прогавити, не поспішай одразу відмовлятися від пропозицій, навіть якщо на перший погляд вони виглядають не надто привабливо.

Найбільш сприятливий день: 8 жовтня

Нагадаємо, раніше публікували календар магнітних бур на жовтень 2019.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.