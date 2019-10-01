Що українські зірки крадуть із готелів?

Пліткують, що зірки вважають себе пупом всесвіту і дозволяють собі прихопити чуже. Принаймні, в Голлівуді клептоманів дуже багато.
А як щодо українських знаменитостей? Журналіст Ранку у Великому Місті Мирослава Мандзюк спитала в них самих.
Монро, травесті-діва: Я можу поцупити дуже яскравий посуд на банкеті, це може бути склянка. Тому я беру з собою маленькі сумочки, щоб не було спокуси.
Найулюбленіша річ, яку найчастіше присвоюють зірки – капці з готелів! І нічого протизаконного чи неетичного вони в цьому не вбачають.
Дядя Жора, ноумен: Я раз цупив, забирав із собою на пам’ять сувенірочку. Усі магнітіки привозили, а я тапки привіз.
Арсен Мірзоян, співак: Що значить поцупити? Вони тобі їх принесли, вони одноразові, вони вже нікому не знадобляться.
Павло Зібров, співак: У мене теж їх штук 10. У готелі в Туреччині, де ми буваємо, є такі махрові, з великими вєнзелями, відбитками… Ну це клас!
Слава Соломка, телеведучий: Якщо хороші капці в готелі, забираю завжди. У мене і зараз є у ванній під раковиною шафка така тумбочка, і в ній цілий такий добірка мила, яке я привозив із різних готелів».
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Подейкують, що Кім Кардашьян вкрала з крамниці окуляри Діор, акторка Ліндсі Лохан прихопила з ювелірного магазину намисто вартістю в дві з половиною тисячі доларів, а актор Джонні Депп поцупив лімузин колеги.
Українські селебертіз якщо крадуть – то по дрібницях!
Про що самі, добровільно розказали нам на камеру! До речі, щиросердечне зізнання пом’якшує покарання 🙂
Капці, посуд, булочки: зірки кажуть, що то дрібниці. А от вкрасти щось більше, вони не наважуються. Хтось дуже набожний, а хтось боїться, що про злочин стане відомо і це зіпсує добре ім’я.
Тоня Матвієнко, співачка: Можливо, малою мені так хотілося в магазині щось поцупити, а зараз мені здається, що якщо щось поцуплю, в мене Боженька більше забере.
Павло Зібров, співак: Ну, це соромно. Ти уявляєш, десь попадаєшся – і ти на перших шпальтах: … Народний артист вкрав щось! Ні!
Здавалося б, коли твої гонорари дозволяють купити практично все, навіщо красти? Все просто – заради розваги! Головне, щоб потім, так звані, розваги не закінчилися в’язницею.
Нагааємо, раніше ми розповідали, чому Том Круз приїхав до Києва.
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