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ICTV / Ранок / Зірки зізналися, з ким із колег не хочуть ділити сцену / 06.08.2019 16:15
06.08.2019 16:15
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Зірки зізналися, з ким із колег не хочуть ділити сцену

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Пліткують, що з деякими артистами колеги не хочуть виходити на одну сцену. Та як воно насправді – дізнавалась журналістка Ранку у Великому Місті Мирослава Мандзюк.

Якось співачка Onuka відмовилася виступати на концерті у Празі через те, що мала ділити сцену з російськими музикантами.

Організатори пішли назустріч Наталці Жижченко та надали їй окремий майданчик.

Свого часу від виступу з росіянами відмовився й Олег Скрипка. Втім, причин не ділитися сценою в артистів набагато більше, ніж високі патріотичні мотиви.

От, наприклад, Павло Зібров сказав, що він би не вийшов на сцену з російською групою Ленинград, бо їх пісні мають нецензурну лексику, а це ж несерйозно.

«Я взагалі ні з ким би не хотіла ділити, я й так співаю в дуеті, мені цього достатньо», – додала Слава Камінська.

Якщо брати зарубіжних виконавців, то в них ситуації з розподілом сцени трапляються частенько.

Для прикладу, Ріанна відмовилася виступати на одній сцені з Тейлор Свіфт тільки тому, що, мовляв, у них різна публіка.

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А Каньє Вест настільки ревнивий до своїх фанатів, що навіть скасував концерт, на якому був хедлайнером.

Усе через те, що організатори відмовилися будувати для нього окрему сцену з куполом.

Та українські зірки в цьому випадку, якщо й не хочуть ділитися сценою, то, скоріше, промовчать, бо куди не глянеш, то скрізь на кума/свата попадеш.

Хто ще із зірок українського шоу-бізнесу не готовий ділити сцену з іншими артистами, а хто менш перебірливий дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто продюсує Настю Каменських

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Теги: Мирослава Мандзюк, Плітки, шоу-бізнес
06.08.2019 16:15
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