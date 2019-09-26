Календар стрижок на жовтень 2019: сприятливі та несприятливі дні

Календар стрижок на жовтень 2019 року тобі знадобиться, якщо плануєш незабаром змінити зачіску. Щоб усе пройшло вдало, ми підготували для тебе список сприятливих та несприятливих дат для стрижки.

Найбільш сприятливі дні для стрижки в жовтні 2019

2, 3, 7, 9, 18, 20, 25, 31 жовтня

Детальний календар стрижок на жовтень 2019

2 жовтня: зміна зачіски в цей день сприятливо позначиться на твоєму фінансовому становищі. Тож якщо підеш до перукаря саме сьогодні – незабаром зможеш придбати те, про що давно мрієш.

3 жовтня: стрижка в цей день сповнить тебе життєвою енергією та надасть сил для реалізації планів.

7 жовтня: зміна зачіски в цей день може позитивно вплинути на тривалість твого життя.

9 жовтня: стрижка допоможе тобі зміцнити волосся. Воно стане слухняним і буде швидше рости.

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18 жовтня: нова зачіска допоможе тобі привернути увагу протилежності статі.

20 жовтня: якщо підстригти локони в цей день, вони довго не будуть сіктися.

25 жовтня: варто наважитися на кардинальну зміну іміджу. Сьогодні будь-які експерименти підуть твоїй зовнішності лише на користь!

31 жовтня: стрижка в цей день зробить волосся міцнішим, але водночас дещо жорсткішим на дотик.

Несприятливі дні для стрижки в жовтні 2019:

1, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 19, 21, 26, 30 жовтня.

Всі інші дні жовтня, не вказані в списку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для походу в салон.

Календар стрижок на жовтень 2019

Нагадаємо, раніше ми публікували зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно.