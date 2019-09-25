Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля

Что носить в 2019 году – базовый гардероб для девушек и женщин

Чтобы стать модным примером для многих, совсем не обязательно скупать тонны вещей и ломать каждый день голову над образами. Достаточно просто приобрести пять вещей, которые помогут вам стать иконой стиля.

Белая рубашка

Белая рубашка пришла в женский гардероб достаточно давно и заняла очень достойное место в нем.

От кежуала до офисного лука, вы можете создавать роскошные образы. Подберите к ней идеальную пару и носите с удовольствием.

Юбка-карандаш и юбка-миди

Юбка-карандаш подходит практически всем возрастным категориям и типам фигур. В весеннее время она особенно актуальна.

То же самое можно сказать и про юбку-миди, с помощью которой можно создавать множество праздничных образов.

Брючный костюм

Даже если вы не работаете в офисе, у вас должен быть брючный костюм!

Все элементы брючного костюма можно разделять и носить отдельно, что сразу делает его более выгодным и практичным среди других вещей.

Стильный брючный костюм свободного кроя поможет вам меньше тратить времени на выбор одежды с утра и сделает очень даже стильной девушкой.

Платье-футляр

Это платье отличается от всех остальных тем, что на нем нет швов на линии талии.

Этот тип платья добавляет грациозности, и отлично подойдет для вечеринок и деловых встреч.

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Даже девушки с проблемной фигурой могут позволить себе надеть такой вариант.

Платье-футляр никогда не выйдет из моды, поэтому это выгодное вложение в ваш гардероб.

Брюки чиносы

Хочется выглядеть стильной и уверенной в себе женщиной и еще при этом быть иконой стиля – для такого настроения подойдут брюки чиносы.

По мнению модных экспертов, брюки чиносы почти так же универсальны, как и джинсы – это и есть их самое большее преимущество.

«Если вы не хотите получить сотни ненужных платьев у себя в шкафу и задолженность на кредитной карточке, советуем вам обратиться к вещам, которые указаны выше. Они считаются базой гардероба, прослужат вам долго, и не будут выходить из моды. Вперед за покупками!», – советуют украинские дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик.

А вы задумывались, есть ли в вашем гардеробе такие вещи?

Ольга Коломоец