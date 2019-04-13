Модные советы: как носить белый цвет этой весной?

Какие цвета актуальны весной 2019? В начале нового сезона модные эксперты рассматривали сложную цветовую палитру, хотели больше яркости и сочности. Но к середине сезона, завоевывает позиции total-white, подчеркивают дизайнеры.

Можно согласиться, ведь оттенки белого цвета, всегда были неотъемлемой частью весенне-летнего гардероба.

«Носите больше белых платьев, сарафанов, юбок, блуз в мужском стиле, разнообразных костюмов. Наша команда решила предложить модницам носить белый цвет именно в варианте white look, с некоторыми характерными особенностями. Мы использовали скульптурные силуэты в total-white с помощью басок, объёмных деталей, ведь именно белый цвет подчеркивает сложную форму таких силуэтов. Также мы особое внимание уделили многослойным решениям и полупрозрачным тканям», – комментируют украинские производители Виктория Богдан и Александра Морик.

Белое платье с полосками

Очень элегантным вариантом может стать в вашем гардеробе белое платье-трапеция с полосками в верхней части.

Важно, когда вы покупаете белое платье, чтобы оно было сшито в два слоя и не было сильно прозрачным.

Также дизайнеры рекомендуют не брать белое платье облегающей формы, ведь нужно помнить, что белый цвет сильно полнит, лучше выбрать воздушный материал из летящей ткани.

Белая рубашка в мужском стиле

Все знают, что белая рубашка является базовым элементом женского гардероба и обладает максимальной универсальностью.

Она составляет партию, как классическому деловому костюму, так и юбкам, шортам, штанам. В этом сезоне эксперты рекомендуют выбирать полупрозрачные белые рубашки в мужском стиле.

Идеальный комплект – белая рубашка и яркие брюки-скинни.

Белое платье-миди с голубыми вставками

Если на тотально белый вам решиться пока сложно, используйте этот цвет хотя бы частично. Например, в сочетании с не менее модным нежно-голубым оттенком.

Подберите элегантные лодочки к этому луку и сделайте нарядную прическу. Эти дополнения украсят ваш образ и создадут по-настоящему нарядный стиль.

Белая рубашка с баской

Выше мы уже говорили о белой рубашке, но нельзя пройти мимо еще одного стильного тренда белой рубашке с баской и коротким рукавом.

Рубашка с баской освежает и придает выразительности образу. Также это женственно, сексуально и комфортно.

Лучше всего блузу с баской выбрать из мягких и натуральных тканей, это может быть хлопок, шелк и даже кружево. Белая блуза с баской одновременно строгая и нежная, подходит абсолютно под все.

И помните, что белый цвет идет всем девушкам, но тут важно, что у него есть масса вариаций. Так что важно найти именно свой оттенок.

Будьте смелее, будьте в белом!

Ольга Коломоец

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