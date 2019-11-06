Дантес і Дорофеєва, Сумська і Борисюк, Нікітін і Горбачова: як зірки вживаються разом

Як зіркові подружжя вживаються під одним дахом? Журналіст Ранку у Великому Місті Мирослава Мандзюк спитала про це в самих селебрітіс.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк, зіркове подружжя: Як дві зірки вживаються в одній родині? Страшенно важко!

Володимир Дантес сам називає себе тінню своєї дружини. І навіть блог створив під назвою Чоловік Наді Дорофеєвої.

Пальму зіркової першості віддає своїй дружині і продюсер Юрій Нікітін.

Юрій Нікітін, музичний продюсер, чоловік Ольги Горбачової: У нас, звісно, зірка це Оля, моя дружина. Я не в тіні дружини, я просто її чоловік, який живе із зірковою дружиною.

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Та є зірки, які запевняють, що вони взагалі не сперечаються стосовно того, хто з подружжя більша зірка. Обговорюють лише творчість одне одного, а не першість.

ALYOSHA, співачка, дружина Тараса Тополі: Це залежить від того наскільки люди себе самі сприймають, наскільки вони себе позиціонують перед іншими в суспільстві. Що я, що Тарас, ми просто люди, які люблять музику, і нам дуже цікаво одне з одним говорити про музику.

А от телеведучий Нікіта Добринін каже, що хай Бог милує конкурувати з коханою на одному поприщі. Тому його обраниця Даша не з шоу-бізнесу.

Нікіта Добринін, телеведучий: Ми, напевно, зірки в різних сферах, тому нам легко поєднувати свою зірко вість. Даша популярна завдяки своїм блогам, завдяки своїм фотосесіям, я у своїй професії телеведучого, журналіста, тому в нас немає конкуренції. Напевно, якби Даша вирішила стати ведучою або журналістом, ми б сперечались, а так усе з цим поки що нормально.

Хто в сім’ї популярніший? Потап чи Настя? Осадча чи Горбунов? Арсен Мірзоян чи Тоня Матвієнко? Інколи на це питання важко відповісти. Та й чи потрібно? Головне, аби зірка – в сім’ї – а не на лобі.

Нагадаємо, раніше Время и Стекло випустили провокативний кліп на пісню Лох.

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