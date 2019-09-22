Рецепт для Украины: как создать современное государство?

Украина начала строить независимое государство с опозданием на сто лет. Может ли она экстерном пройти некоторые этапы на этом пути – разбирался Павел Казарин.

Нашей стране выпало экстерном проходить через тот этап, который случился в истории наших соседей сто лет назад.

И все споры упираются в вопрос: можем ли мы «срезать дорогу» в нашей попытке догнать другие страны Европы?

Весь ХХ век был эпохой краха империй. Они распадались на национальные государства. Национальные государства конструировали свои собственные мифы.

Создавали государственные атрибуты.

Придумывали для себя новую интерпретацию истории. Некоторые из них затем вновь угодили в состав империи – как страны Балтии – но эти десятилетия «самопридумывания» стали точками невозврата. Которые не смогла обнулить даже советская оккупация.

Но все эти процессы Украины не коснулись. Весь двадцатый век наша страна провела в статусе имперской колонии. И окно возможностей для национального строительства открылось для Киева лишь в 1991 году.

К этому времени у наших соседей уже давно исчезли вопросы о том, кто они и зачем.

А Украине выпало окунуться в споры о самой себе с опозданием в сто лет. И главная дискуссия теперь сводится к тому, может ли страна перепрыгнуть через несколько лестничных пролетов – или должна последовательно прошагать каждый.



Напомним, ранее Павел Казарин рассказал, чего достигла Украина за годы независимости.

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