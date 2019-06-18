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ICTV / Ранок / Павел Казарин рассказал о своих правилах жизни / 18.06.2019 12:46
18.06.2019 12:46
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Павел Казарин рассказал о своих правилах жизни

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Журналист Павел Казарин честно рассказал о своих жизненных правилах и принципах.

Я не тяну на роль Д’Артаньяна. Я превышаю скорость. Разговариваю за рулем по телефону. Паркуюсь под знаками. Однажды в Ивано-Франковске за это мою машину увезли на штрафплощадку, но этот урок не сделал меня праведником.

Я мог бы сказать, что плачу налоги, но давайте честно. За меня их платят работодатели. Мне просто не приходилось стоять перед выбором – отдавать свои кровные в бюджет или оставить себе. Сильная этическая позиция в этом вопросе досталась мне даром – меня попросту избавили от возможности спетлять на компромисс.

Я курю. В общественных местах. Знаю несколько кафе, где есть залы для таких как я. И вовсе не собираюсь требовать от них соблюдения закона. Я не всегда требую кассовые чеки. Готов платить за услуги наличкой. Выбирая между кассовым аппаратом и скоростью или удобством, я легко уступлю своим слабостям.

Я не был на фронте. Крымская прописка избавила меня от обязательной повестки в военкомат. А добровольцем на фронт ушли те крымчане, кто оказался решительнее меня. Я не хожу на сборы жильцов и не состою в общественных организациях. Меня не получится назвать волонтером, и я вкладываю свое время в то, что считаю нужным, без особого ущерба для себя.

Я живу на съемной квартире и у меня мало вещей. Но это вряд ли можно считать результатом моего переезда из Крыма в Киев. Я живу так с тех самых пор, как съехал от родителей.

Мне приходилось отказывать токсичным работодателям. Но у меня за плечами нет больных родственников или больших долгов. Я не стоял перед сложным выбором с чужой жизнью на второй чаше весов. А потому отказываться от больших денег было сравнительно легко.

К нынешним своим взглядам я шел довольно долго. В своих старых текстах я нынешний не всегда узнаю себя прежнего. Я знаю, что люди могут меняться и помню, что судить прошлое из настоящего – дело неблагодарное. Потому что в этом прошлом мы сами были иными.

Я знаю мало иностранных языков. Школьный немецкий забыл, к французскому так и не приступил. Остался один английский, да и тот не мешало бы применять чаще. Мой быт вполне комфортен. В нем есть все, что нужно. Мне не приходилось выбивать кулаками место под солнцем и мою биографию вряд ли бы издали большим тиражом.

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Я стараюсь не строить иллюзий по поводу самого себя. И не делаю этого в отношении других. А еще я не испытываю иллюзий по поводу реальности, которая меня окружает. Оно ровно такая, какую я заслужил.

Если бы я был амбициознее – моя судьба сложилась бы иначе. Писал бы тексты для западных медиа, работал бы за границей или сделал свое собственное издание. Но для этого нужно перешагнуть через инерцию и лень. Изучать иностранные языки и карабкаться вверх.

Если бы я был ответственнее – тратил бы время на общественную деятельность. Инвестировал в будущее и менял настоящее. Вместо этого я полагаюсь на тех, кто, в отличие от меня, не боится выходить из зоны комфорта. На тех, кто тратит себя без остатка, позволяя мне сосредоточиться на себе.

Если бы я был трудолюбивее – зарабатывал бы больше. Выучил бы марки часов, разбирался бы в дорогом алкоголе и в любой стране читал бы меню слева направо. Вместо этого я приучил себя не увеличивать потребности и умею откладывать на черный день.

Вся моя реальность рождена моими привычками. Моими слабостями и моими умениями. Мир, в котором я живу, выстроен мною – и я разучился винить в этом кого-то кроме себя.

Я не верю в чудеса – и не люблю, когда политики притворяются волшебниками. Помню о границах своей компетенции – и не верю тем, у кого есть ответы на все вопросы. Знаю, откуда берутся деньги – и болезненно реагирую на обещания раздать мои налоги ради чьей-то политической карьеры.

Я не верю в мудрость народа. Потому что я сам – часть народа. И по поводу своей мудрости у меня есть большие сомнения. Я поступал неправильно и не склонен об этом забывать. Я ошибался в прогнозах – и моим оппонентам есть что мне предъявить. А еще я бывал на футбольных матчах и знаю, как легко превратить людей в толпу.

Не люблю разговоры о «простом человеке». Предпочитаю «непростых». Тех, кто умеет больше меня, знает больше меня и разбирается в жизни лучше меня. Умею слушать советы тех, кто способен их давать и пренебрегаю дилетантами. Потому что сам во многих вопросах – дилетант.

Не люблю разговоров о пророках и мессиях. Не верю в то, что политик способен быть праведником. Я привык к тому, что галочка в бюллетене – это выбор меньшего зла. Потому что я и сам в одних ситуациях способен быть меньшим злом, а в иных – большим.

А еще я не люблю людей с глазами бассетхаундов. Все, что происходит в моей жизни – создано мной. Моими победами и ошибками. Моей ленью и моей дисциплиной. Если меня что-то не устраивает – я не ищу виноватого. Я знаю, что он каждое утро отражается в зеркале.

А потому я не спешу предъявлять этому миру претензии. Свою жизнь я сложил из тех кубиков, которые не поленился собрать. Отбирать кубики у других я не собираюсь. И не люблю, когда кто-то зарится на мои. И знаю, что этот же принцип можно масштабировать на уровень всей страны.

Я не люблю тех, кто ищет себе доброго царя. Не доверяю тем, кто неспособен к анализу. Если вам кажется, что достаточно выбрать мессию, чтобы он решил все ваши проблемы – придется вас разочаровать. Ваша жизнь будет такой, какую вы заслуживаете.

Потому что чудес в этом мире не бывает. Как бы вам ни хотелось верить в обратное.

Напомним, ранее Павел Казарин рассказал, почему рейтинг Зеленского под угрозой.

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Теги: Павло Казарін
18.06.2019 12:46
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