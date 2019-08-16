Киев вынужден имитировать выполнение Минских соглашений, – Казарин

Киев подписал Минские соглашения четыре с половиной года назад. С тех пор они так и не были реализованы. Политический обозреватель Павел Казарин считает, что именно в этом их главное достоинство.

Любой украинский политик вынужден говорить о безальтернативности Минских соглашений. О том, что они – это путь к миру на Донбассе. О том, что переговоры и консультации в «минском формате» неизбежны и необходимы.

В реальности же у Киева нет иного выбора, кроме как имитировать выполнение Минских соглашений.

Именно имитировать, потому что их прямое выполнение превратит Донбасс в контролируемый Россией анклав.

Этот сценарий довольно недвусмысленно предрекают пункты об амнистии, особом статусе региона и контроле над границей, который должен возобновиться лишь после проведения местных выборов.

Киев прекрасно понимал, что буквальное выполнение Минских соглашений приведет к кризису. Обязательно – политическому.

Вероятно – кризису украинской государственности как таковой. Иллюзий не было – вторые Минские соглашения заключались в феврале 2015-го, когда Украина была ослаблена, а Россия могла навязывать свою повестку.

И потому Киев решил превратить изначально невыгодное для себя соглашение в уловку. Уловку – для сохранения международных санкций против России.

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Для этого Украина раз за разом настаивала на том, что Москва не выполняет первый пункт соглашений. Тот самый, который предусматривает полное прекращение огня вдоль линии соприкосновения.

Киев настаивал, что до тех пор, пока этот пункт не выполняется – о реализации следующих договоренностей не может идти речи. И, надо отдать должное, эта тактика работала последние четыре с половиной года.

Россия оставалась под санкциями. Война перешла в позиционную стадию. Количество потерь – в сравнении с цифрами 2014-го года – сократилось. И это тот максимум, на который Украина могла рассчитывать.

В этом и состоит необходимое лицемерие. Воплощать Минские соглашения – которые заключались под давлением и призваны были удержать Украину в имперском стойле – по степени эффективности для Киева напоминает выстрел в ногу.

Отказ от них в одностороннем порядке чреват отменой санкций против России. Единственный выход – поддерживать статус-кво: «мы бы и рады, но Россия не выполняет первый пункт о прекращении огня. А потому санкции должны сохраняться».

И если украинский политик настаивает на том, что Минск нужно воплотить в жизнь в полном объеме – он либо наивен, либо злонамерен.

Или он не понимает механику работы этого механизма. Или он просто пытается воплотить в жизнь российский сценарий.

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Напомним, ранее Павел Казарин рассказал, за что нужно поблагодарить президента Зеленского.

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