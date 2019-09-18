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ICTV / Ранок / Освіта у Великій Британії: скільки коштує навчання в університеті / 18.09.2019 12:59
18.09.2019 12:59
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Освіта у Великій Британії: скільки коштує навчання в університеті

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Велика Британія – країна, де розташовані 4 університети з першої десятки ТОП-ВИШів у світовому рейтингу.

Вища освіта у Британії значно відрізняється від звичної нам української. Головне для студентів – практика і мінімум зайвої теорії.

Навчання у Британії 

У Британії навчання крутиться не навколо викладачів, а навколо студента. Кожен сам складає свій розклад, обирає теми та предмети, які цікаві саме йому.

Університети Англії не нав’язують навчальні програми та плани, так як роблять це в українських.

Щоправда, це не означає, що можна халявити. Навчатись у Британії – означає присвятити себе цілком і повністю вивченню предметів.

Проте той, хто добре працює, отримує приємні бонуси.

Скільки коштує навчання у британському університеті

Бюджетного навчання, як в Україні, там немає.

Середня вартість у британських ВИШах – 20 тисяч фунтів за рік, а це 600 тисяч гривень.

Тож варіантів два: або платити повну вартість, або плідно працювати та просити призначення стипендії з університетських фондів, державних чи міжнародних освітніх програм.

– Є стипендія Chevening для магістерських програм. Вона як для британців, так і для інших, – розповів українець Олександр Шевченко, який навчається в Лондоні.

Олександр вступив на магістратуру в лондонський університет і отримав стипендію від Європейського Союзу.

За рахунок цієї програми була оплачена вартість навчання, а також передбачені щомісячні виплати, щоб можна було покрити проживання.

Чи беруть хабарі в університетах Британії

Хабарів у Британських ВИШах ніхто не приймає. Усі іспити студенти складають самостійно: на скільки написав, така оцінка й піде в диплом.

Також по темі: Де краще жити – в Україні чи у Великій Британії? Життя британських безхатченків рятує QR-код? У Великій Британії птахів офіційно наймають на роботу

Взагалі вступити до університету в Лондоні може будь-хто, українці в тому числі.

Часто навіть не треба їхати на вступні іспити, усе можна зробити через інтернет.

Але платити за навчання у Британії треба немало – в середньому 20 тисяч фунтів.

Щоправда, бакалаврат тут триває 3 роки, замість українських чотирьох, а магістратури лише рік.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи цінують українські дипломи в Чехії

 

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Теги: Велика Британія, Олексій Кобзар, освіта
18.09.2019 12:59
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