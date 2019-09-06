Чи цінуються в Чехії українські дипломи?

У Чехії найчисельніша діаспора – українська. Найчастіше наші земляки їдуть туди працювати різноробочими на будівництво чи заводи, покоївками в готелі. Втім останнім часом ця тенденція змінюється, і наші земляки стають гідними конкурентами в боротьбі за найкращу роботу.

Серце Європи, рай для цінителів пива та історичної архітектури – різнобарвна Чехія. Там живе багато українців і українок.

Ось, наприклад, Марічка – вже п’ять років як у столиці Чехії – Празі. Марічка не планувала залишати України, однак втрутилося, як це часто буває, кохання.

За п’ять років Марічка дуже добре вивчила Чехію, і просто зараз вона поділиться найціннішими знаннями про неї.

Розкаже, чому людина, яка здобула ступінь магістра в Україні – в Чехії перетвориться на бакалавра? Чому вивчити чеську – це перше, що має зробити емігрант? І ким найчастіше працюють українці в Чехії?

Чи визнають українські дипломи в Чехії

Нова країна – нові клопоти. Обжитися, звикнути до людей, а ще – відстояти вітчизняну освіту.

Перше, за що взялася Марічка в Чехії – це почала процедуру нострифікації свого диплому про вищу освіту (це коли країна вирішує, чи матиме силу диплом, який був отриманий за її межами). Дівчина каже, що українці цю процедуру проходять вдало, тобто в Чехії українська «корочка» має законну силу, втім не до кінця.

«У Чехії українські дипломи визнають, але не завжди на 100 відсотків: в основному визнають дипломи на ступінь нижче, тобто якщо в Україні ви мали диплом магістра, то тут, скоріше за все, отримаєте диплом бакалавра», – розповідає Марічка.

Україні магістр – у Чехії бакалавр – це правило, та на кожне правило є виключення. Марічка каже, що деяким спеціальностям ступені не урізають.

Наприклад інженер-магістр з України може сподіватися на те, що і в Чехії він вважатиметься магістром. До іноземців з технічною освітою в Чехії більш лояльні, все тому, що місцеві жителі не надто охоче опановують технічні спеціальності.

Вивчення чеської мови

Вивчення мови. Наша героїня радить подбати про це ще до того, як ви претендуватимете на ПМЖ в Чехії.

За словами Марічки, у Чехії можна жити, якщо не знаєш чеської, і на роботу без неї візьмуть, але навряд чи це буде робота мрії.

«Основними труднощами, з якими я зіштовхнулася після того, як переїхала в Чехію це було те, що я не знала мови на достатньому рівні, тому перше, чим я зайнялася – це активним вивченням чеської мови. Тому що, звісно, навіть нострифікувавши диплом, я не могла претендувати на хорошу роботу без доброго знання мови», – говорить українка.

Перший рік українка вчила чеську і працювала там, де можна було працювати без її знання. З часом мова ставала кращою, робота – більш престижною.

Ще через деякий час Марічка разом з чоловіком та братом відкрила у Празі власний бізнес – магазин українських товарів. І це був лише початок.

Після цього Марічка пішла вчитися, стала бухгалтером, вивчала фінанси та податки в Чехії. І це допомогло продати магазин та відкрити свою власну фірму.

Ким працюють українці в Чехії?

Українська діаспора в Чехії одна з найчисельніших. Офіційна статистика говорить, що там живе понад 150 тисяч наших земляків.

Якщо ж рахувати нелегалів і сезонних працівників, то ця цифра буде вдвічі більшою.

Також по темі: Українська емігрантка розповіла несподівані факти про Марокко Емігрант розповів, чим його шокували ізраїльтяни Українська емігрантка розповіла про особливості життя у Бразилії

Переважна частина наших у Чехії працює різноробочими на заводах та будівництвах, покоївками в готелях – тобто на низько кваліфікованих роботах.

Тенденція сумна, але, за словами Марічки, вона потроху змінюється, все більше українців стають гідними конкурентами в боротьбі за найкращі професії в Чехії.

«Останнім часом тенденція така, що дуже багато українців можна зустріти в офісах міжнародних компаній, зокрема – IT-сектору. Багато українців навчаються в чеських університетах і залишаються там працювати, також з’явилося чимало українських лікарів, медсестер, дуже популярна професія зубного лікаря», – розповіла Марічка.

Зарплати в Чехії

Скільки ж заробляють у Чехії? По-різному. Усе залежить від того, ким і скільки годин людина працює. У Чехії погодинна зарплатня, мінімум 80 чеських крон платять за 60 хвилин роботи, на наші гроші це близько 90 гривень.

У Чехії, на відміну від України, коли ви влаштовуєтеся на роботу, ви не питаєте зарплату за місяць, а уточнюєте зарплату за годину і скільки годин вам треба працювати на місяць. Зараз законом встановлено, що мінімальна зарплата заробітна плата за годину – це є 80 крон (трошки більше 3 євро). Але ця зарплата стосується низько кваліфікованих працівників або студентів, які тільки підробляють, –

Якщо працювати 5 днів на тиждень по 8 годин на день – то в місяць мінімальна чеська зарплатня виливається приблизно в 15 тисяч гривень. В Україні така зарплатня вважається вищою за середню, а в Чехії – лише маленьким стартом, і цю цифру можна збільшувати і збільшувати.

В основному, якщо судити по Празі, то зарплата більше 100 крон, тобто приблизно 4-5 євро за годину, а якщо ви високо-кваліфікований працівник або просто з досвідом чи з освітою, то ви можете претендувати на зарплату 100-200 крон. Далі все залежить від вашої кваліфікації, – говорить емігрантка.

Чехія – близька і знайома нам країна. Летіти туди трохи більше двох годин, і чи не кожен українець, хто хотів – туди літав.

Ми знаємо про її архітектурні красоти і про те, наскільки смачне чехи варять пиво, але ми не знаємо багатьох інших секретів цієї країни. І українка Марічка допоможе це нам виправити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати про роботу у Франції.