Ольга Сумська розкрила секрет стрункості

Секрети стрункості Ольги Сумської та інших українських зірок.

Пліткують, що для того аби бути у формі зірки морять себе голодом. Чутки чутками. А от як воно насправді – спитала у них самих Мирослава Мандзюк.

«Вчора в нас була зйомка на обкладинку відомого фешн-журналу. І я чотири дні їв мікрогріни», – розповідає телеведучий Володимир Остапчук.

«Коли в тебе відповідальна дата, зйомка, кліп або передача – треба виглядати красиво. Можна за тиждень або за два підготуватися до цієї зйомки, сидячи на дієті і активно займаючись спортом», говорить співачка Tayanna.

Деякі зірки не виснажують себе у спортзалах. Їм за роботою не те, що сідниці качати – подекуди і шматок хліба перехопити ніколи.

«З їжею не завжди складається, в графіку зйомок, різних заходів чи переїздів я їм лише півтора-два рази на день», – пояснює телеведучий Тимур Мирошниченко.

Деяким селебертіс – несподівані виходи у світ не страшні, бо вони завжди у формі. Зізнаються: можуть з’їсти хоч сала, а на їхньому зірковому тілі й грама зайвого не осяде.

«Нас завжди називають відьмами, тому що ми завжди худі, у нас є груди, у нас є попа, талія. і завжди кажуть: Дівчата, згиньте, будь ласка, з наших очей тому що ви якісь дивачки», – каже Міс Україна 2017 Поліна Ткач.

А от Ольга Сумська радить. Радить їсти. Але лише до сьомої вечора, аби і в 50 виглядати, як вона.

«Після сьомої зашити рота, і все. І ви побачите, як будете подобатися собі у дзеркалі», – говорить Сумська.

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