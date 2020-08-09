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ICTV / Ранок / Прості способи, які допоможуть вибрати солодку диню / 09.08.2020 10:15
09.08.2020 10:15
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Прості способи, які допоможуть вибрати солодку диню

Фото: Unsplash

Не знаєш, як вибрати диню? Ранок у Великому Місті з радістю тобі допоможе. Адже ми вивідали, що потрібно робити, аби з-поміж усіх придбати найсолодшу. Мерщій читай про це нижче.

Як вибрати диню

Запах

Солодка диня і пахне солодким, а точніше – медом. Якщо ти не відчуваєш приємного аромату, тоді краще покласти її на місце і продовжувати пошуки.

Пружність

Диня повинна бути і не надто твердою, і не м’якою. Тобто має злегка пружинити. Якщо вибереш таку, що провалюється палець, знай, вона може бути гіркою.

Зовнішній стан

Обов’язково прослідкуй за тим, щоб диня не мала помітних вм’ятин, порізів, тріщин, а ще плям. Що стосується кольору, то краще брати ту, яка має насичений відтінок.

Також по темі: Нектарин – штучний персик? Користь і шкода соковитого фрукта Як вибрати солодкий кавун і не отруїтись нітратами? Як вибрати якісний шоколад: поради і лайфхаки

І ще дві важливі поради. Перед вживанням дині потрібно ретельно її промити, щоб вимити всі шкідливі речовини. І не зберігай порізані шматочки плоду при кімнатній температурі. Краще заховай їх у холодильник.

Тепер ти знаєш, як правильно вибирати диню. Користуйся цими простими порадами і читай наступні наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому варто їсти кавун.

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Теги: диня, фрукти
09.08.2020 10:15



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