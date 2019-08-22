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ICTV / Ранок / Пасажири масово обкрадають Укрзалізницю / 22.08.2019 14:28
22.08.2019 14:28
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Пасажири масово обкрадають Укрзалізницю

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Укрзалізницю атакують крадії! Держустанова оприлюднила свої збитки за поточний рік від вкраденого пасажирами майна.

Нарахували, що мандрівники поцупили добра на майже на півмільйона гривень. Найдивніше, що тягли пасажири, кажуть в Укрзалізниці – матрац!

«Ми досі не можемо зрозуміти, як можна винести з поїзда матрац? Ми так розуміємо, що людина спеціально брала порожню валізу, завантажувала її матрацом і тихенько виносила», – говорить директор департаменту пасажирських перевезень УЗ Олександр Красноштан.

Що крадуть найбільше?

Найбільше пасажири цінують пухнасті блакитні рушники – поцупили їх дві з половиною тисячі. На другому місці простирадла, потім ковдри, наволочки та підсклянники.

Сім тисяч усіляких вкрадених дрібниць – це тільки те, що провідники облікували за буквою закону, кажуть в Укрзалізниці. Бо багато чого компенсують із власної кишені.

Найприкріше, що дуже часто крадуть в СВ. Вагон, де квиток коштує і тисячу, і більше тисячі гривень, вкрасти рушник чи ложечку… Знаєте, як – ложечки знайдуться, а осад залишиться! – розповідає Красноштан.

За все, чого не дорахувались по приїзді, матеріальну відповідальність несе саме провідник. Тож, крадучи в Укрзалізниці, пасажири обкрадають ту милу жіночку, яка приносить нам чай.

Думка психіатра

Психіатр Олександр Іванов нічого дивного в таких діях не вбачає. Каже, варто розслабитись та прийняти те, що люди крали, крадуть, та будуть красти.

«Найчастіше це не помста і не вигадка, а просто бажання взяти те, що погано лежить. Цим у різній мірі страждають до 70% людей. Беруть навіть те, що не потрібне і нема куди подіти. Але коли є можливість – просто кладуть у сумочку те, що погано лежить», – розповів психіатр.

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В Укрзалізниці запевняють, до розтрат готові. Та в те, що зменшити кількість крадіжок можливо, не вірять.

Кажуть, щоб не хотілося тягти собі щось на пам’ять, планують випустити сувенірну залізничну продукцію.

Хочеш підсклянник? Купуй! Роздумували і над одноразовим інвентарем. Та простирадла, склянки та рушники на один раз вийдуть набагато дорожче.

Чи є вихід?       

З тим, що побороти чи попередити клемтоманію в потягах неможливо, згодні і юристи. Єдиний варіант, коли людину можуть за це покарати – спіймати на гарячому.

Тож якщо вам раптом захочеться поповнити домашній сервіз склянкою чи ложкою, пам’ятайте: вас завжди можуть спіймати за руку!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стан вагонів у приміських поїздах.

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Теги: Укрзалізниця
22.08.2019 14:28
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