Пасажири масово обкрадають Укрзалізницю

Укрзалізницю атакують крадії! Держустанова оприлюднила свої збитки за поточний рік від вкраденого пасажирами майна.

Нарахували, що мандрівники поцупили добра на майже на півмільйона гривень. Найдивніше, що тягли пасажири, кажуть в Укрзалізниці – матрац!

«Ми досі не можемо зрозуміти, як можна винести з поїзда матрац? Ми так розуміємо, що людина спеціально брала порожню валізу, завантажувала її матрацом і тихенько виносила», – говорить директор департаменту пасажирських перевезень УЗ Олександр Красноштан.

Що крадуть найбільше?

Найбільше пасажири цінують пухнасті блакитні рушники – поцупили їх дві з половиною тисячі. На другому місці простирадла, потім ковдри, наволочки та підсклянники.

Сім тисяч усіляких вкрадених дрібниць – це тільки те, що провідники облікували за буквою закону, кажуть в Укрзалізниці. Бо багато чого компенсують із власної кишені.

Найприкріше, що дуже часто крадуть в СВ. Вагон, де квиток коштує і тисячу, і більше тисячі гривень, вкрасти рушник чи ложечку… Знаєте, як – ложечки знайдуться, а осад залишиться! – розповідає Красноштан.

За все, чого не дорахувались по приїзді, матеріальну відповідальність несе саме провідник. Тож, крадучи в Укрзалізниці, пасажири обкрадають ту милу жіночку, яка приносить нам чай.

Думка психіатра

Психіатр Олександр Іванов нічого дивного в таких діях не вбачає. Каже, варто розслабитись та прийняти те, що люди крали, крадуть, та будуть красти.

«Найчастіше це не помста і не вигадка, а просто бажання взяти те, що погано лежить. Цим у різній мірі страждають до 70% людей. Беруть навіть те, що не потрібне і нема куди подіти. Але коли є можливість – просто кладуть у сумочку те, що погано лежить», – розповів психіатр.

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В Укрзалізниці запевняють, до розтрат готові. Та в те, що зменшити кількість крадіжок можливо, не вірять.

Кажуть, щоб не хотілося тягти собі щось на пам’ять, планують випустити сувенірну залізничну продукцію.

Хочеш підсклянник? Купуй! Роздумували і над одноразовим інвентарем. Та простирадла, склянки та рушники на один раз вийдуть набагато дорожче.

Чи є вихід?

З тим, що побороти чи попередити клемтоманію в потягах неможливо, згодні і юристи. Єдиний варіант, коли людину можуть за це покарати – спіймати на гарячому.

Тож якщо вам раптом захочеться поповнити домашній сервіз склянкою чи ложкою, пам’ятайте: вас завжди можуть спіймати за руку!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стан вагонів у приміських поїздах.

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