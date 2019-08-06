Як купити дешеві авіаквитки: 7 порад від мандрівника

Як купити дешеві авіаквитки? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні поради.

Щоб подорожувати літаком, не обов’язково заробляти захмарні гроші. Адже з виходом лоукостерів на український ринок, авіаперельоти – більше не розкіш.

Досвідчений мандрівник, автор рубрики Однією ногою в Європі Олексій Кобзар склав для вас ТОП-7 правил.

Вони допоможуть економити значні суми на авіаквитках і літати буквально за копійки.

Як купити дешеві квитки на літак: поради

Коли купувати квитки?

Принцип «чим раніше – тим краще» діє винятково з регулярними авіалініями.

Якщо маєш змогу запланувати собі подорож завчасно, за півроку-рік – то цей варіант саме для тебе. Так, наприклад, національна українська авіакомпанія пропонує квитки у Прагу лише за 40 євро, якщо купувати за 12 місяців до вильоту.

А от з лоукостами такий принцип не працює. Найкращий час купувати квитки – це 6-10 тижнів до запланованої дати вильоту.

Не прив’язуйся до конкретних дат

У пошуках найдешевших авіаперельотів бажано не бути прив’язаними до конкретних дат. Намагайся запланувати подорож не на конкретні числа, а на певний місяць, і шукати вигідні пропозиції.

Це пов’язано з тим, що у лоукостерів ціна на квитки формується за прогресивною моделлю. Якщо рейс користується попитом – ціни збільшуватимуться.

Якщо ж квитків на конкретний рейс у конкретний день продали замало – то і ціну знизять. Так квитки на рейс Київ-Варшава у четвер можуть коштувати 1000 грн, а днем раніше – 369 гривень. Це ж вигідно.

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Не чекай на вівторок!

Пам’ятаєш, раніше всі експерти казали, що найкращі пропозиції авіа треба шукати у вівторок о другій половині дня?

Не працює, перевірено на власному досвіді. Бо вище я вже розказав, як формується ціна. Тож не чекай вівторка, аби забронювати квитки.

Не зволікай!

Наступна порада. Взагалі не чекай. Якщо бачиш квитки на літак за ну дуже привабливою ціною – не зволікай! Їх треба бронювати миттєво.

Адже коли ви наступного разу зазирнеш на сайт – їхня вартість може збільшитись. Щоб цього не сталось, бажано перевіряти квитки за допомогою режиму інкогніто у своєму браузері.

Не шукай з iPhone

Під час пошуку дешевих авіаквитків, iPhone краще відкласти і шукати квитки за допомогою Android або Windows.

Справа в тому, що сайти лоукостів відслідковують, з якого місця та пристрою ви бронюєте квитки, оцінюють вашу потенційну платоспроможність і ціни підганяють під ці параметри.

Користуйся дисконтами

Якщо є змога, можна купити участь у спеціальних клубах. Наприклад, угорський лоукостер WizzAir пропонує своїм пасажирам придбати WizzAir discount club.

За умовами, тобі пропонується знижка на самі квитки та супутні послуги. Часто вартість участі у клубі відбивається вже за рахунок першої ж поїздки, а діє такий клуб протягом року. До того ж, умови розповсюджуються також на одного твого супутника.

7. Не проґав розпродажі

Європейські лоукости і так пропонують дуже низькі ціни на свої рейси. Але попри це регулярно проводять розпродажі.

Ryanair іноді розпродає квитки по ціні від 0,97 євроцентів за кожен. Особисто мені одного разу вдалось вихопити дуже круту пропозицію, за квиток з Відня до Парижа з іспанським лоукостом Vueling я заплатив лише 1 євроцент в один бік.

Нагадаємо, раніше ми давали 7 правил бюджетної подорожі.

Аліна Литвиненко

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