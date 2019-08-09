Емілі Ратаковскі виставила фото з небритими пахвами (ФОТО)

Емілі Ратаковскі виставила в Instagram фото з небритими пахвами. Модель написала есе на тему фемінізму, який опублікували в популярному американському журналі. А знімок тепер активно обговорюють в соцмережах.

«Якщо я вирішу поголити свої пахви або відростити волосся на них – це моя справа. Для мене волосся на тілі – це ще одна можливість для жінки проявити свою здатність вибирати. Мені подобається голитися, але іноді волосся на тілі росте, і це змушує мене відчувати себе сексуальною», – написала Емілі.

Більшість прихильників не підтримали “таку” Емілі. Американську красуню звикли бачити різною: у білизні, голою, з песиком, який прикриває груди, але тільки не з волоссям під руками.

Та цим зірка хотіла донести до інших лиш те, що кожна жінка має право вибору, і до кожної потрібно ставитися з повагою, незалежно від того, як вона виглядає.

До речі, це вже не перша історія з небритими пахвами. Мадонна, Джулія Робертс, Дрю Беррімор – усі вони свого часу не посоримились вийти з неголеними пахвами в люди, а хтось і на червону доріжку так ходив.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, у кого із зірок силіконові груди.