Емілі Ратаковскі виставила фото з небритими пахвами (ФОТО)

Емілі Ратаковскі виставила в Instagram фото з небритими пахвами. Модель написала есе на тему фемінізму, який опублікували в популярному американському журналі. А знімок тепер активно обговорюють в соцмережах.
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“Give women the opportunity to be whatever they want and as multifaceted as they can be.” I wrote an essay for @harpersbazaarus about the importance of women’s right to choose (how she dresses, what she posts, if she decides to shave or not) no matter what influences have shaped the way she presents herself. Do your thing ladies, whatever it might be. Link in bio.
«Якщо я вирішу поголити свої пахви або відростити волосся на них – це моя справа. Для мене волосся на тілі – це ще одна можливість для жінки проявити свою здатність вибирати. Мені подобається голитися, але іноді волосся на тілі росте, і це змушує мене відчувати себе сексуальною», – написала Емілі.
Більшість прихильників не підтримали “таку” Емілі. Американську красуню звикли бачити різною: у білизні, голою, з песиком, який прикриває груди, але тільки не з волоссям під руками.
Та цим зірка хотіла донести до інших лиш те, що кожна жінка має право вибору, і до кожної потрібно ставитися з повагою, незалежно від того, як вона виглядає.
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@inamoratawoman new BODY collection is live. Welcome to your live in summer wardrobe! Online now. Link in bio.
Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)
До речі, це вже не перша історія з небритими пахвами. Мадонна, Джулія Робертс, Дрю Беррімор – усі вони свого часу не посоримились вийти з неголеними пахвами в люди, а хтось і на червону доріжку так ходив.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, у кого із зірок силіконові груди.
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