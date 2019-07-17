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ICTV / Ранок / У кого із зірок силіконові груди? (ТЕСТ) / 17.07.2019 19:20
17.07.2019 19:20
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У кого із зірок силіконові груди? (ТЕСТ)

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Коли бачиш красуню з великими грудьми, більшість каже, що у неї силікон. Не знаю, як українські дівчата, а ось голлівудські тільки те й роблять, що операції по збільшенню грудей.

Плюси силіконових грудей

Якщо ти потрапиш до рук хорошого лікаря, то результат тебе потішить. На жаль, це єдиний плюс операції по збільшенню грудей.

А тепер перейдемо до мінусів.

Мінуси силіконових грудей

Ціна. Це не найдешевше задоволення. І хоч є можливість знайти лікаря, який зробить за відносно доступні кошти, та знай: хочеш якісний товар, треба за нього добре заплатити.

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Ускладнення після операції. Ніхто не гарантує, що все мине вдало. Так що, якщо вирішила збільшувати груди, будь готова до наслідків.

Наприклад, неочікуване запалення. У такому випадку імплантати доведеться виймати.

Із часом імплантати великих розмірів можуть опускатися, і тоді доведеться робити повторну операцію за чималі кошти.

Як відрізнити силіконові груди від справжніх?

Насправді, сучасні силіконові імплантати виготовляють так, що ти можеш і не відрізнити їх від справжніх грудей. Та все ж є кілька фактів:

  • Після операції по збільшенню молочної залози лишається малопомітний шрам, але не під грудьми, а під пахвами або в області навколо соска.
  • Справжні груди рухаються під час ходьби/бігу, а силіконові — наче скріплені та непорушні.
  • Якщо груди здаються тобі ідеальними у всіх пропорціях, то швидше всього «кобіта» мала справу з пластичним хірургом.

А тепер Ранок у Великому Місті вирішив влаштувати для тебе тест на логіку та вміння вдивлятися у декольте. Сподіваємось, ти засвоїв урок з уміння відрізняти силіконові груди від справжніх. Тож перевіримо, чи здогадаєшся ти, хто із знаменитостей приховує секрет під кофтинкою. Готовий? Поїхали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Настя Каменських виклала в Instagram знімок у білизні.

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Теги: голлівудські зірки, Здоров'я, краса, Шоу-бізнез
17.07.2019 19:20
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